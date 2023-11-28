Нардепа, якого підозрюють у хабарництві, взяли під варту: може вийти під величезну заставу

Раніше ВАКС заарештував спільника нардепа

Найвищий антикорупційний суд України взяв під варту народного депутата України, який намагався підкупити топ-чиновників у сфері відновлення. Його викрили на хабарі за отримання підрядів із відновлення інфраструктурних об’єктів у 1 мільярд гривень.

Про взяття під варту із можливістю застави у сумі 40 млн гривень повідомляє НАБУ. Ім’я затриманого не повідомляється, але опис з обставин справи зрозуміло, що йдеться про нардепа із групи "За Майбутнє" Сергія Лабазюка. Наголошується, що 24 листопада ВАКС заарештував спільника нардепа з альтернативою внесення 12 млн грн застави.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Сергій Лабазюк звернувся до топчиновника Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відновлення інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень. За це він пообіцяв "винагороду" у розмірі 3-5% вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії.

Після надходження 50 млн грн за поспіль з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України народний обранець через довірену особу надав викривачу-топчиновнику Державного агентства відновлення обіцяний відсоток у розмірі 150 тис. дол. США. Передача хабара пройшла на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші були у китайській скриньці.

Раніше "Телеграф" писав, що нардепу Олександру Дубинському було обрано запобіжний захід — 60 діб під вартою без можливості внесення застави. Проти нього розпочато справу про здійснення інформаційно-підривної діяльності на користь росії.