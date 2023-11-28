Нардепа, которого подозревают во взяточничестве, взяли под стражу: может выйти под огромный залог

Высший антикоррупционный суд Украины взял под стражу народного депутата Украины, пытавшегося подкупить топ-чиновников в сфере восстановления. Его разоблачили на взятке за получение подрядов по восстановлению инфраструктурных объектов в 1 миллиард гривен.

О взятии под стражу с возможностью залога в сумме 40 млн гривен сообщает НАБУ. Имя задержанного не сообщается, но описание из обстоятельств дела понятно, что речь идет о нардепе из группы "За Майбутнє" Сергее Лабазюке. Отмечается, что 24 ноября ВАКС арестовал сообщника нардепа с альтернативой внесения 12 млн грн залога.

Напомним, в августе 2023 года Сергей Лабазюк обратился к топ-чиновнику Министерства восстановления с просьбой предоставить его компании подряды по восстановлению инфраструктурных объектов на 1 миллиард гривен. За это он пообещал "вознаграждение" в размере 3-5% от стоимости каждого подряда. Для согласования дальнейших договоренностей нардеп также привлек директора компании.

После поступления 50 млн грн за подряд по восстановлению разрушенного моста в одном из регионов Украины народный избранник через доверенное лицо предоставил обличителю-топ-чиновнику Государственного агентства восстановления обещанный процент в размере 150 тыс. дол. США. Передача взятки прошла на паркинге одного из столичных супермаркетов, а деньги находились в китайской шкатулке.

Ранее "Телеграф" писал, что нардепу Александру Дубинскому была избрана мера пресечения — 60 суток под стражей без возможности внесения залога. Против него начато дело об осуществлении информационно-подрывной деятельности в пользу россии.