Украинского партнера семьи Байденов сняли с розыска

Экс-министра обвиняли в многомиллионных взятках Байденам

Национальное антикоррупционное бюро отменило розыск эксминистра экологии Николая Злочевского в Украине и за границей.

Об этом свидетельствует соответствующая информация в базе розыска МВД, передают Українські Новини.

По соответствующим параметрам такого человека нет в розыске. Когда был снят Злочевский с розыска неизвестно.

Николай Злочевский был нардепом от "Партии регионов", после чего в 2010-2012 годах возглавлял министерство охраны окружающей среды Украины, а в 2012-2014 годах был заместителем секретаря СНБО.

По результатам 2020-го состояние Злочевского оценивалось в $500 млн и он входил в топ-20 самых богатых украинцев по версии Forbes.

Его ключевой актив – газодобывающая компания Burisma, имеющая десятки скважин по всей стране. В 2014-2019 годах в наблюдательный совет Burisma входил сын нынешнего президента США Джо Байдена Хантер. С ноября 2019 года Злочевский находится в розыске в рамках расследования деятельности компании Burisma, а в 2020 году попал в скандал с рекордной для Украины взяткой в размере $6 млн, которыми пытались подкупить САП и НАБУ за закрытие производства.

В 2023 году один из сенаторов-республиканцев обнародовал конфиденциальный документ ФБР со свидетельствами анонимного источника о $10 млн взятки, которую Злочевский якобы уплатил Джо Байдену и его сыну Хантеру. Документ утверждает, что Злочевский рассказал, что его заставляли заплатить Байденам, и он заплатил $5 млн "одному Байдену" и $5 млн "другому Байдену", но конкретно имена Джо или Хантер не упоминаются.