Пытали и насиловали: Апелляционный суд заново рассмотрит дело копов из Кагарлыка

Потерпевшие, среди которых и женщина, в очередной раз будут проживать ужасы трехлетней давности.

В конце сентября Киевский апелляционный суд рассмотрит громкое дело о пытках, изнасилованиях и насильственном исчезновении людей, к которому причастны правоохранители из Кагарлыкского отделения полиции. Бывшие стражи порядка не согласились с решением суда первой инстанции, согласно которому они были признаны виновными в перечисленных преступлениях и обжаловали его.

Далее события могут разворачиваться по двум сценариям: приговор будет оставлен в силе, а, значит, копы отправятся "на зону", или отменен, а дело направлено на новое рассмотрение. Для пострадавших, среди которых и женщина, это будет означать в очередной раз проживание ужасов трехлетней давности.

Точку в т.н. "Кагарлыкском деле" пытался поставить Обуховский районный суд Киевской области 24 мая. Именно тогда он огласил обвинительный приговор бывшему начальнику сектора криминальной полиции Кагарлыкского ОП Николаю Кузиву и уполномоченному Сергею Сулиме: по 11 лет лишения свободы. В ходе рассмотрения дела на основе собранных доказательств и показаний было установлено, что эти два "правохранителя" с коллегами (первоначально обвинения выдвигали еще трем лицам, но все они мобилизовались в разный период в армию, поэтому в отношении них производство было остановлено. — Авт. ) придумали и реализовали способ получения хороших показателей в раскрытии преступлений. Для этого они подыскивали местных жителей, которые относились к социально незащищенным слоям населения или уже имели проблемы с законом, и выбивали из них признания в новых правонарушениях.

Среди описанных в судебном решении методов, которые использовали полицейские, например, обливание водой при почти нулевой температуре воздуха раздетых и разутых жертв. Впоследствии в стенах участка — пытка электрическим током, длившаяся по 20-30 минут, многочасовое удержание прикованными наручниками к батареям. Среди вариантов воздействия также было многократное надевание противогаза с перекрыванием дыхательной трубки, выстрелы над головой и угрозы пистолетом. И это вдобавок к "обычному" избиению руками/ногами и резиновыми дубинками. Пострадали от такого произвола четверо мужчин — жители Кагарлыка, а также города Мироновка и села Мировка Кагарлыкского района. Весь этот арсенал издевательств, а в придачу и изнасилование правоохранители "применили" и к Неле Погребицкой. Именно ее история стала известна общественности и легла в основу уголовного дела.

При вынесении приговора суд подчеркнул, что преступления совершены представителями полиции, которым должно доверять общество и которые должны защищать права и интересы людей. В то же время они прибегли к похищению, пыткам и изнасилованиям, "в связи с чем негативный эффект от неожиданности такого насилия со стороны указанных лиц усилил психотравмирующий эффект и привел к моральным страданиям".

Наказанием за это и должно стать тюремное заключение. Конечно, с таким приговором ни Кузив, ни Сулима не согласились, потому что в течение всего судебного разбирательства настаивали на своей невиновности.

— Оба обвиняемых подали апелляционные жалобы на приговор Обуховского райсуда Киевской области. По содержанию они тождественны, основные аргументы, что суд был предвзят и отклонил все доводы защиты, хотя это не так, — пояснила "Телеграфу" адвокат потерпевшей женщины Анна Калинчук. — В суде первой инстанции мы с прокуратурой доказывали свою позицию по каждому пункту, почему представленные по делу доказательства допустимы, надлежащие, правильно собраны и подтверждают обстоятельства совершенных преступлений. Соответственно, наши оппоненты — защитники обвиняемых — настаивали на обратном. Суд учел точки зрения обеих сторон и признал некоторые доказательства недопустимыми. Кроме того, защитники считают, что примененное к Кузиву и Сулиме наказание в виде 11 лет лишения свободы слишком сурово. В этой позиции ничего нового, а суть в том, что подача апелляций оттягивает вступление в приговор законной силы и перемещение обвиняемых в места отбывания наказания.

Сергей Сулима и Николай Кузив продолжают настаивать на своей невиновности.

Анна добавляет, что в обосновании необходимости пересмотреть дело адвокаты Кузива и Сулимы обвиняют ее во влиянии на суд. Якобы ее пост в соцсетях, в котором она сообщила о мобилизации трех из пяти обвиняемых как способ "откосить" от приговора, и публикации медиа на их основе, и поспособствовали обвинительному приговору.

— В своей публикации на Facebook я написала, что двое из находившихся под стражей обвиняемых не смогут "получить своего "счастливого билета" на свободу", — напоминает контекст адвокатка, — в отличие от находившихся на свободе коллег по полиции, которые мобилизовались. Но я также выразила мнение, что они просто дождались подходящего момента. Кстати, так и неизвестно, где именно они несут службу. Здесь нет двойных смыслов. Но защитники обвиняемых решили манипулировать этими словами. Они настаивают, что таким образом я знала, что приговор будет обвинительным и сформировала общественное мнение. Но это не так, потому что есть факты и доказательства, на которые опиралась коллегия из трех профессиональных судей при принятии решения.

Адвокат добавляет, что защитники Кузива и Сулимы настаивают именно на новом рассмотрении дела в суде первой инстанции. И это при том, что с момента совершения преступлений уже и так прошло три года.

— Что это дает защитникам? Во-первых, возможность зарабатывать деньги. Во-вторых, велика вероятность, что адвокаты будут добиваться изменения меры пресечения, например, на домашний арест, — говорит Анна. — В-третьих, если дело будет передано на рассмотрение суда первой инстанции, это значит, что все доказательства будут исследоваться снова, все свидетели допрашиваться заново. Неизвестно, будут ли являться те из них, кто фигурирует в деле, то есть разбирательство будет затягиваться и затягиваться. И это дополнительный стресс и переживание для моей подзащитной, которая и так много пережила.

— Кстати, в уголовном праве есть такое понятие, как "освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности". Человека не могут преследовать за совершение преступления пожизненно. В нашем случае, когда речь идет о тяжких преступлениях, это семь лет. Но три уже прошло. И если рассматривать самый плохой сценарий, еще столько может пройти при повторном рассмотрении дела. И соответственно, все это может привести к тому, что бывшие правоохранители просто не понесут наказание за то, что они сделали, — считает адвокат.

Каким в конце концов будет решение Киевского апелляционного суда, Телеграф проинформирует дополнительно.

Как сообщалось, в августе этого года определением Закарпатского апелляционного суда был отменен приговор первой инстанции по громкому делу об изнасиловании девушки-подростка. Дело будет рассматриваться заново.