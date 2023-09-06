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Катували і ґвалтували: : Апеляційний суд заново розгляне справу копів з Кагарлика

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Женя Хамстер Женя Хамстер
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Апеляційний суд має вирішити, лишити без змін вирок для колишніх правоохоронців, чи відмінити його. Новина оновлена 06 вересня 2023, 10:12
Апеляційний суд має вирішити, лишити без змін вирок для колишніх правоохоронців, чи відмінити його.

Потерпілі, серед яких і жінка, в черговий раз проживатимуть жахи трирічної давнини.

Наприкінці вересня Київський апеляційний суд розгляне гучну справу про катування, зґвалтування та насильницьке зникнення людей, до якого причетні правоохоронці з Кагарлицького відділку поліції. Колишні вартові порядку не погодились з рішенням першої інстанції, за яким їх було визнано винними у перелічених злочинах і оскаржили його.

Далі події можуть розгортатися двома шляхами: вирок буде залишено в силі, і, відповідно, копи попрямують "на зону", або скасовано, а справу направлено на новий розгляд. Для потерпілих, серед яких і жінка, це означатиме в черговий раз проживання жахів трирічної давнини.

Крапку у т.зв. "Кагарлицькій справі" намагався поставити Обухівський районний суд Київської області 24 травня. Саме тоді він оголосив обвинувальний вирок колишньому начальнику сектору кримінальної поліції Кагарлицького ВП Миколі Кузіву та уповноваженому Сергію Сулиміпо 11 років позбавлення волі. В ході розгляду справи на основі зібраних доказів і свідчень було встановлено, що ці два "правоохоронці" з колегами (попередньо звинувачення висували ще трьом особам, але всі вони мобілізувались в різний період до війська, тож відносно них провадження було зупинено. — Авт.) придумали та реалізували отримання гарних показників у розкритті злочинів. Для цього вони підшукували місцевих мешканців, що відносились до соціально незахищених верств населення або вже мали проблеми с законом, і вибивали з них зізнання у нових правопорушеннях.

Серед описаних у судовому рішенні методах, які використовували поліцейські, наприклад, обливання водою при майже нульовій температурі повітря роздягнутих і роззутих жертв. Згодом у стінах відділку — катування електричним струмом, яке тривало по 20-30 хвилин, багатогодинне тримання прикутими кайданками до батарей. Серед варіантів впливу також було багаторазове надягання протигаза з перекриванням дихальної трубки, постріли над головою та погрози пістолетом. І це на додачу до "звичайного" побиття руками/ногами та гумовими кийками. Потерпілими від такого свавілля були четверо чоловіків — мешканці Кагарлика, а також міста Миронівка та села Мирівка Кагарлицького району. Весь цей арсенал знущань, а на додачу і зґвалтування правоохоронці вчинили і до Нелі Погребицької. Саме її історія стала відома загалу і лягла в основу кримінальної справи.

При винесенні вироку суд наголосив, що злочини скоєні представниками поліції, до яких має бути довіра в суспільстві і які мають захищати права і інтереси людей. Натомість вони вдалися до викрадення людей, катувань і зґвалтування, "в зв'язку із чим негативний ефект від неочікуваності такого насилля з боку вказаних осіб посилив психотравмуючий ефект та призвів до моральних страждань".

Покаранням за це і мало стати тюремне ув'язнення. Звісно, з таким вироком ні Кузів, ні Сулима не погодились, бо протягом всього судового розгляду наполягали на своїй невинуватості.

— Обидва обвинувачені подали апеляційні скарги на вирок Обухівського райсуду Київської області. За змістом вони тотожні, основні аргументи, що суд був упереджений і відхилив всі доводи захисту, хоча це не так, — пояснила "Телеграфу" адвокат потерпілої жінки Анна Калинчук. — В суді першої інстанції ми з прокуратурою доводили свою позицію по кожному пункту, чому представлені у справі докази є допустимими, належними, були правильно зібрані і підтверджують обставини скоєних злочинів. Відповідно наші опоненти — захисники обвинувачених — наполягали на зворотному. Суд врахував точки зору обох сторін і таки визнав деякі докази недопустимими. Крім того, захисники вважають, що застосоване до Кузіва і Сулими покарання у вигляді 11 років позбавлення волі є надто суворим. У цій позиції нічого нового, а суть в тому, що подача апеляцій відтягує набрання вироком законної сили і переміщення обвинувачених до місць відбування покарання.

Сергій Сулима та Микола Кузів продовжують наполягати на своїй невинуватості.

Анна додає, що у обґрунтуванні необхідності переглянути справу адвокати Кузіва та Сулими звинувачують її у впливі на суд. Нібито її пости у соцмережах, в якій вона повідомила про мобілізацію трьох з п'яти обвинувачених як спосіб "відкосити" від вироку, і публікації медіа на їх основі, і посприяли обвинувальному вироку.

— У своїй публікації на Facebook я написала, що двоє з обвинувачених, що знаходились під вартою, не зможуть "отримати свого "щасливого квитка" на волю", — нагадує контекст адвокатка, — на відміну від колег по поліції, які перебували на волі і мобілізувались. Але я також висловила думку, що вони просто дочекались слушного моменту. До речі, так і невідомо, де саме вони несуть службу. Тут нема подвійних сенсів. Але захисники обвинувачених вирішили маніпулювати цими словами. Вони наполягають, що в такий спосіб я знала, що вирок буде обвинувальний, і сформувала суспільну думку. Але це не так, бо є факти і докази, на які спиралася колегія з трьох професійних суддів при ухваленні рішення.

Адвокатка додає, що захисники Кузіва та Сулими наполягають саме на новому розгляді справи у суді першої інстанції. І це при тому, що від моменту скоєння злочинів вже й так минуло три роки.

— Що це дає захисникам? По-перше, можливість заробляти гроші. По-друге, є велика ймовірність, що адвокати будуть добиватися зміни запобіжного заходу, наприклад, на домашній арешт, — каже Анна. — По-третє, якщо справу буде передано на розгляд суду першої інстанції, то це значить, що всі докази будуть досліджуватися знову, всі свідки допитуватися наново. Невідомо, чи будуть з'являтися ті, хто фігурує у справі, тобто розгляд буде затягуватися і затягуватися. І це додатковий стрес і переживання для моєї підзахисної, яка вже і так багато пережила.

— До речі, в кримінальному праві є таке поняття, як "звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності". Людину не можуть переслідувати за вчинення злочину довічно. У нашому випадку, коли йдеться про тяжкі злочини, це сім років. Але три вже минуло. І якщо розглядати найгірший сценарій, ще стільки може минути при повторному розгляді справи. І відповідно все це може призвести до того, що колишні правоохоронці просто не понесуть покарання за те, що вони зробили, — робить припущення адвокатка.

Яким врешті решт буде рішення Київського апеляційного суду, "Телеграф" проінформує додатково.

Як повідомлялось, у серпні цього року ухвалою Закарпатського апеляційного суду було скасовано вирок першої інстанції у гучній справі про згвалтування дівчини-підлітка. Справу направлено на новий судовий розгляд.

Матеріал опублікований українською мовою — читати мовою оригіналу
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#Суд #Апеляційний суд Києва #Кагарлик #Зґвалтування