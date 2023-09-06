Катували і ґвалтували: : Апеляційний суд заново розгляне справу копів з Кагарлика

Потерпілі, серед яких і жінка, в черговий раз проживатимуть жахи трирічної давнини.

Наприкінці вересня Київський апеляційний суд розгляне гучну справу про катування, зґвалтування та насильницьке зникнення людей, до якого причетні правоохоронці з Кагарлицького відділку поліції. Колишні вартові порядку не погодились з рішенням першої інстанції, за яким їх було визнано винними у перелічених злочинах і оскаржили його.

Далі події можуть розгортатися двома шляхами: вирок буде залишено в силі, і, відповідно, копи попрямують "на зону", або скасовано, а справу направлено на новий розгляд. Для потерпілих, серед яких і жінка, це означатиме в черговий раз проживання жахів трирічної давнини.

Крапку у т.зв. "Кагарлицькій справі" намагався поставити Обухівський районний суд Київської області 24 травня. Саме тоді він оголосив обвинувальний вирок колишньому начальнику сектору кримінальної поліції Кагарлицького ВП Миколі Кузіву та уповноваженому Сергію Сулимі — по 11 років позбавлення волі. В ході розгляду справи на основі зібраних доказів і свідчень було встановлено, що ці два "правоохоронці" з колегами (попередньо звинувачення висували ще трьом особам, але всі вони мобілізувались в різний період до війська, тож відносно них провадження було зупинено. — Авт.) придумали та реалізували отримання гарних показників у розкритті злочинів. Для цього вони підшукували місцевих мешканців, що відносились до соціально незахищених верств населення або вже мали проблеми с законом, і вибивали з них зізнання у нових правопорушеннях.

Серед описаних у судовому рішенні методах, які використовували поліцейські, наприклад, обливання водою при майже нульовій температурі повітря роздягнутих і роззутих жертв. Згодом у стінах відділку — катування електричним струмом, яке тривало по 20-30 хвилин, багатогодинне тримання прикутими кайданками до батарей. Серед варіантів впливу також було багаторазове надягання протигаза з перекриванням дихальної трубки, постріли над головою та погрози пістолетом. І це на додачу до "звичайного" побиття руками/ногами та гумовими кийками. Потерпілими від такого свавілля були четверо чоловіків — мешканці Кагарлика, а також міста Миронівка та села Мирівка Кагарлицького району. Весь цей арсенал знущань, а на додачу і зґвалтування правоохоронці вчинили і до Нелі Погребицької. Саме її історія стала відома загалу і лягла в основу кримінальної справи.

При винесенні вироку суд наголосив, що злочини скоєні представниками поліції, до яких має бути довіра в суспільстві і які мають захищати права і інтереси людей. Натомість вони вдалися до викрадення людей, катувань і зґвалтування, "в зв'язку із чим негативний ефект від неочікуваності такого насилля з боку вказаних осіб посилив психотравмуючий ефект та призвів до моральних страждань".

Покаранням за це і мало стати тюремне ув'язнення. Звісно, з таким вироком ні Кузів, ні Сулима не погодились, бо протягом всього судового розгляду наполягали на своїй невинуватості.

— Обидва обвинувачені подали апеляційні скарги на вирок Обухівського райсуду Київської області. За змістом вони тотожні, основні аргументи, що суд був упереджений і відхилив всі доводи захисту, хоча це не так, — пояснила "Телеграфу" адвокат потерпілої жінки Анна Калинчук. — В суді першої інстанції ми з прокуратурою доводили свою позицію по кожному пункту, чому представлені у справі докази є допустимими, належними, були правильно зібрані і підтверджують обставини скоєних злочинів. Відповідно наші опоненти — захисники обвинувачених — наполягали на зворотному. Суд врахував точки зору обох сторін і таки визнав деякі докази недопустимими. Крім того, захисники вважають, що застосоване до Кузіва і Сулими покарання у вигляді 11 років позбавлення волі є надто суворим. У цій позиції нічого нового, а суть в тому, що подача апеляцій відтягує набрання вироком законної сили і переміщення обвинувачених до місць відбування покарання.

Сергій Сулима та Микола Кузів продовжують наполягати на своїй невинуватості.

Анна додає, що у обґрунтуванні необхідності переглянути справу адвокати Кузіва та Сулими звинувачують її у впливі на суд. Нібито її пости у соцмережах, в якій вона повідомила про мобілізацію трьох з п'яти обвинувачених як спосіб "відкосити" від вироку, і публікації медіа на їх основі, і посприяли обвинувальному вироку.

— У своїй публікації на Facebook я написала, що двоє з обвинувачених, що знаходились під вартою, не зможуть "отримати свого "щасливого квитка" на волю", — нагадує контекст адвокатка, — на відміну від колег по поліції, які перебували на волі і мобілізувались. Але я також висловила думку, що вони просто дочекались слушного моменту. До речі, так і невідомо, де саме вони несуть службу. Тут нема подвійних сенсів. Але захисники обвинувачених вирішили маніпулювати цими словами. Вони наполягають, що в такий спосіб я знала, що вирок буде обвинувальний, і сформувала суспільну думку. Але це не так, бо є факти і докази, на які спиралася колегія з трьох професійних суддів при ухваленні рішення.

Адвокатка додає, що захисники Кузіва та Сулими наполягають саме на новому розгляді справи у суді першої інстанції. І це при тому, що від моменту скоєння злочинів вже й так минуло три роки.

— Що це дає захисникам? По-перше, можливість заробляти гроші. По-друге, є велика ймовірність, що адвокати будуть добиватися зміни запобіжного заходу, наприклад, на домашній арешт, — каже Анна. — По-третє, якщо справу буде передано на розгляд суду першої інстанції, то це значить, що всі докази будуть досліджуватися знову, всі свідки допитуватися наново. Невідомо, чи будуть з'являтися ті, хто фігурує у справі, тобто розгляд буде затягуватися і затягуватися. І це додатковий стрес і переживання для моєї підзахисної, яка вже і так багато пережила.

— До речі, в кримінальному праві є таке поняття, як "звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності". Людину не можуть переслідувати за вчинення злочину довічно. У нашому випадку, коли йдеться про тяжкі злочини, це сім років. Але три вже минуло. І якщо розглядати найгірший сценарій, ще стільки може минути при повторному розгляді справи. І відповідно все це може призвести до того, що колишні правоохоронці просто не понесуть покарання за те, що вони зробили, — робить припущення адвокатка.

Яким врешті решт буде рішення Київського апеляційного суду, "Телеграф" проінформує додатково.

Як повідомлялось, у серпні цього року ухвалою Закарпатського апеляційного суду було скасовано вирок першої інстанції у гучній справі про згвалтування дівчини-підлітка. Справу направлено на новий судовий розгляд.