Могут избежать наказания? Дело "черных фармацевтов" о продаже поддельных лекарств наконец дотянули до суда

Активисты пытаются привлечь внимание к делу по масштабной подделке и продаже лекарственных средств для тяжелобольных.

Спустя несколько лет после громкого разоблачения "черных фармацевтов", в Днепровском райсуде Киева начали рассматривать громкое дело по сути. На скамье подсудимых трое украинцев – организаторы большой преступной группировки с разветвленной сетью. Процесс обещает быть непростым, в причинах разбирался "Телеграф".

Вместо оригинальных медикаментов против рака - "пустышка"

Широкой общественности история о масштабной фальсификации медикаментов стала известна в конце мая 2019 года, когда полицейские вместе с представителями Госпогранслужбы провели ряд обысков в Киеве и области. Тогда на нескольких локациях были изъяты медикаменты, в том числе и противораковый препарат Китруда (Keytruda), а также наличные – сотни тысяч долларов. Все это "добро" принадлежало троице украинцев, еще в 2016-м году придумавших схему заработка на подделке дорогостоящих лекарств. Фальсификат дельцы фасовали в максимально приближенную к оригиналу тару, соответствующим образом маркировали и продавали с помощью курьеров. Через одного из них в 2017 году атовец Александр Свисюк приобрел препарат, необходимый для лечения жены Людмилы от рака легких.

"В стационаре жене предложили попробовать "Китруду", – рассказал "Телеграфу" Александр. – После первого введения наблюдалась положительная динамика, но больше этого препарата больница не имела, потому что он не был включен в госзакупки. Поэтому для продолжения курса нужно было искать его самим. Соответствующее предложение нашлось в Интернете, все выглядело солидно – доставка на брендированном автомобиле и в холодильнике. Как выяснится потом – это была только бутафория. Но на тот момент мы этого не знали. Жена прошла второй курс терапии с использованием "Китруды", затем третий, четвертый, но наступила стагнация, а со временем ухудшилось и общее состояние (был период, когда отказывал кишечник, почки, печень) и возобновился рост метастазов. Тогда жену удалось спасти.

Экспертизы доказали, что в лекарстве было неоригинальным все — от упаковки до содержания бутылок

Александр добавляет, что медики были удивлены развитию событий и изменили схему лечения. Подозрение относительно качества использованного препарата, тем более его подлинности у них не возникало, по крайней мере, он не помнит, чтобы на этом акцентировалось внимание. Между тем фейковые фармацевты продолжали масштабировать свой бизнес и вышли на зарубежный рынок, чем, наконец, привлекли внимание правоохранителей. Через сеть реализаторов с начала 2019 года была проведена серия закупок препаратов, которые передавались на экспертизу, а выводы включались в доказательную базу.

"Все экспертизы показали, что упаковка, наклейки, бутылки, а также их содержание не соответствовали оригинальным образцам лекарственных средств, — подчеркнул прокурор по делу Валерий Зимогляд. — В общей сложности речь идет о 24 наименованиях препаратов для лечения онкологии, гепатитов B и С, ВИЧ- инфекции и т. д. Вместо оригинальных медикаментов во флаконах находился "Омепразол" — препарат от язвы желудка или "Парацетамол", то есть это не были ядовитые, сильнодействующие или наркотические вещества, но никакого эффекта от приема таких фальсифицированных лекарств не было. Это обычная "пустышка". При этом для изготовления препарата стоимостью 2000 долларов тратилось 20-40 гривен и пол часа времени. И делалось это буквально дома на столе, нужно было только приобрести емкости, оборудование для их закупорки и коробки".

Три года назад силовики "накрыли" группу "черных" фармацевтов, годами зарабатывавших тяжелобольных.

Насколько выгодным было дело "черных" фармацевтов, свидетельствует тот факт, что они успели приобрести за короткий срок недвижимость и автомобили общей стоимостью 2,5 млн. долларов. И это при том, что дельцы демпинговали цены, предлагая препараты в 1,5-2 раза дешевле, чем в официальной сети. За возможность сэкономить, конечно, хватались пациенты с тяжелыми болезнями, лечение которых требует значительных средств. Играл на руку и перманентный дефицит препаратов.

Иногда активисты вынуждены устраивать акции, чтобы напомнить о проблеме с дефицитом лекарств.

"Бывали периоды, когда медикаментов, поставляемых через систему государственных закупок, не хватало не только в больницах и онкоцентрах, а даже в аптечной сети, – объясняет Виктория Романюк – соучредительница ОО "Афина. Женщины против рака". – И люди, для которых важно вовремя получать лечение, прибегают к чему угодно, чтобы получить нужный препарат. В такие моменты очень активизируются различные дельцы, которые продают неизвестно что. Мы постоянно напоминаем пациентам об опасности приобретения препаратов с рук, в Интернет-аптеках. С одной стороны, даже если лекарства будут просто контрабандными, большинство из них требует определенных условий хранения, например, соблюдения температурного режима. Но люди, которые хотят просто заработать, не будут об этом беспокоиться, поэтому можно в результате вместо пользы причинить ущерб собственному здоровью. И так же высока вероятность, как мы видим с этим делом, приобрести фальсификат. Возможно, он не будет нести прямой вред, но повлияет на конечный результат лечения, ведь драгоценное время теряется, а болезнь прогрессирует".

Пытались перевести рассмотрение дела в закрытый режим

Организаторы незаконного фармбизнеса построили за несколько лет разветвленную сеть. По данным Генпрокуратуры, в нее входило не менее 150 человек и не только наши соотечественники, но и, например, граждане Азербайджана и даже Республики Индия. А рынок сбыта фальсификата made in Ukraine включил почти два десятка стран, в том числе Турцию, россию, Беларусь и США.

Именно в Америке два реализатора "фуфломицина" сгорели – речь идет о Максиме Ненадове – владельце компании "Здоровая нация" и одном из ее сотрудников Владимире Николаенко. По сообщению на сайте Офиса прокурора Южного округа штата Техас, с июля 2018 по апрель 2019 года продолжалась операция, которая завершилась задержанием украинцев в Хьюстоне. За этот период они несколько раз передали за океан посылки с препаратами для лечения онкологии "Китруда" (Keytruda) и "Абраксан" (Abraxane), а также "Эпклюза" (Epclusa), назначаемые при гепатите С. А затем отправились в США, чтобы заключить долгосрочное соглашение с заказчиком, который на самом деле являлся агентом под прикрытием.

Американские спецслужбы оформили несколько заказов у украинцев и арестовали их, как только те прилетели в США

"Мы шли в расследовании параллельно, но сработали лучше, что отметили американцы, потому что они взяли "хвост" – дилеров, а мы "голову" – определив, кто был организатором преступной группировки, – отмечает Валерий Зимогляд. – Весной 2021-го федеральный суд Южного округа штата Техас признал Ненадов и Николаенко виновными в контрабанде контрафактных лекарств в США, первому назначенное наказание – 71 месяц в тюрьме, второму – 33. В Украине также уже есть несколько приговоров в отношении участников, которые пошли на соглашение со следствием, и сейчас идет рассмотрение дел по организаторам".

Очередное заседание по делу, где потерпевшим выступает уже упомянутый Александр Свисюк (его жена умерла менее месяца назад), состоялось на этой неделе в Днепровском районном суде города Киева (отдельно выделено дело, где потерпевшей стороной являются фармакологические компании, потому что под их торговыми марками выпускались поддельные препараты, она рассматривается в Печерском райсуде – авт.). К нему присоединились представители ОО "Афина. Женщины против рака" и благотворительного фонда "Пациенты Украины".

Очередное судебное заседание превратилось в оглашение ходатайств от стороны защиты.

"Сторона защиты обвиняемых Павла Бондаренко (лишь у этого человека есть медицинское образование – в прошлом врач-отаринголог, с прошлого года – председатель одного из благотворительных фондов, обеспечивающий медикаментами военных – авт.), его жены Елены Громовой и Романа Богуша оглашали разного рода ходатайства и даже пыталась добиться отвода судей, – прокомментировал заседание на странице в Facebook БФ "Пациенты Украины". – Впрочем, это ходатайство было отклонено. Кроме того, адвокаты хамили журналистам, называли присутствовавших медийщиков – представителями желтой прессы, требовали запретить съемку и таки добились своего. Также, по их словам, это дело сфабриковано фармкомпаниями, а еще подчеркивали: "если бы это дело было общественно резонансным, то со стороны обвинения было бы по меньшей мере 20-30 потерпевших". Именно этот аргумент защита использовала для того, чтобы закрыть заседание суда для общественности… Считаем попытки стороны защиты перевести его в закрытый режим недопустимы. И приложим все усилия, чтобы преступники были наказаны пожизненно".

На скамье подсудимых — супруги, которые подчеркивают, что дело "сфабриковано фармкомпаниями".

Такое жестокое наказание предусмотрено за фальсификации лекарственных средств, совершенное в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины). Именно так квалифицированы действия "черных" фармацевтов.

"Статья, которая предусматривает уголовную ответственность за изготовление и сбыт фальсифицированных лекарственных средств, появилась в УКУ только в 2012 году, – отметил Валерий Зимогляд. – И приговоров с реальным сроком заключения с того момента аж один. Причина в том, что статья выписана таким образом, что дает возможность фигурантам дел избегать ответственности. В частности, нужно доказывать, что речь идет о ЗАВЕДОМО фальсифицированных лекарственных средствах. Сейчас в Украине расследуется 60 таких дел, в суде находится — 7. С делом, о котором идет речь, дошли до стадии объявления обвинительного приговора, у прокуратуры есть доказательства, насколько они будут убедительны для суда, прогнозировать не могу".

Пока выйти на связь с обвиняемыми или представителями их защиты редакции, чтобы услышать их позицию по громкому делу, не удалось. Между тем, назначено очередное заседание суда, оно состоится 25 апреля.

Как сообщал "Телеграф", в прошлом месяце СБУ вместе с Нацполицией прикрыли схему ввоза и продажи в Украине оптовых партий поддельных лекарственных средств. Злоумышленники ввозили медпрепараты онкологической группы под видом гуманитарной помощи.