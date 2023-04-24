Можуть уникнути покарання? Справу "чорних фармацевтів" за продаж підроблених ліків нарешті "дотягли" до суду

Активісти намагаються привернути увагу до справи з масштабної підробки і продажу лікарських засобів для тяжкохворих.

Через кілька років від гучного викриття "чорних фармацевтів" в Дніпровському райсуді Києва почали розглядати гучну справу по суті. На лаві підсудних троє українців – організатори великого злочинного угруповання з розгалуженою мережею.

Процес обіцяє бути непростим, в причинах розбирався "Телеграф".

Замість оригінальних медикаментів проти раку - "пустушка"

Широкому загалу історія про масштабну фальсифікацію медикаментів стала відома наприкінці травня 2019-го року, коли поліцейські разом з представниками Держприкордонслужби провели низку обшуків в Києві та області. Тоді на кількох локаціях були вилучені медикаменти, в тому числі й протираковий препарат "Кітруда" (Keytruda), а також готівка – сотні тисяч доларів.

Все це "добро" належало трійці українців, які ще у 2016-му році придумали схему заробітку на підробці дорогих ліків. Фальсифікат ділки фасували в максимально наближену до оригіналу тару, відповідним чином маркували та продавали за допомогою кур’єрів. Через одного з них у 2017-му атовець Олександр Свисюк придбав препарат, необхідний для лікування дружини Людмили від раку легенів.

"У стаціонарі дружині запропонували спробувати "Кітруду", – розповів "Телеграфу" Олександр. – Після першого введення спостерігалась позитивна динаміка, але більше цього препарату лікарня не мала, бо він не був включений до держзакупівель. Тож для продовження курсу потрібно було шукати його самим. Відповідна пропозиція трапилась в Інтернеті, все виглядало солідно – доставляння на брендованій автівці й в холодильнику. Як з’ясується потім – це була лише бутафорія. Та на той момент ми цього не знали. Жінка пройшла другий курс терапії з використанням "Кітруди", потім третій, четвертий. Але наступила стагнація, а з часом погіршився і загальний стан (був період, коли відмовляв кишківник, нирки, печінка) і відновився ріст метастазів. Тоді дружину вдалось врятувати".

Експертизи довели, що в ліках було неоригінальним все - від пакування до вмісту пляшок

Олександр додає, що медики були здивовані такому розвитку подій і змінили схему лікування. Підозр щодо якості використаного препарату, тим паче його справжності в них не виникало, принаймні він не пригадує, щоб на цьому вони наголошували.

Тим часом фейкові фармацевти продовжували масштабувати свій бізнес та вийшли на закордонний ринок, чим врешті решт привернули увагу правоохоронців. Через мережу реалізаторів з початку 2019-го року було проведено серію закупок препаратів, які передавались на експертизу, а висновки включались до доказової бази.

"Всі експертизи показали те, що пакування, наліпки, пляшки, а також їх вміст не відповідали оригінальним зразкам лікарських засобів, – наголосив прокурор у справі Валерій Зимогляд. – Загалом йдеться про 24 найменування препаратів для лікування онкології, гепатитів B та С, ВІЛ-інфекції тощо. Замість оригінальних медикаментів у флаконах знаходився "Омепразол" — препарат від виразки шлунку або "Парацетамол". Тобто це не були якість отруйні, сильнодіючі чи наркотичні речовини, але жодного ефекту від приймання таких фальсифікованих ліків не було. Це звичайна "пустушка". При цьому для виготовлення препарату вартістю 2000 доларів витрачалось 20-40 гривень і пів години часу. І робилось це буквально вдома на столі, потрібно було тільки придбати склянки, устаткування для їх закорковування та коробки".

Три роки тому силовики "накрили" групу "чорних" фармацевтів, що роками заробляли на тяжкохворих.

Наскільки вигідною була справа "чорних" фармацевтів свідчить той факт, що вони встигли придбати за короткий термін нерухомість та автомобілі загальною вартістю 2,5 млн. доларів.

І це при тому, що ділки демпінгували ціни, пропонуючи препарати в 1,5-2 рази дешевше ніж в офіційній мережі. За можливість зекономити, звичайно, хапались пацієнти з важкими хворобами, лікування яких потребує значних коштів. Грав на руку і перманентний дефіцит препаратів.

Час від часу активісти змушені влаштовувати акції, щоб нагадати про проблему з дефіцитом ліків

"Бували періоди, коли медикаментів, які постачаються через систему державних закупівель, бракувало не тільки в лікарнях та онкоцентрах, а навіть в аптечній мережі, – пояснює Вікторія Романюк – співзасновниця ГО "Афіна. Жінки проти раку". – І люди, для яких важливо вчасно отримувати лікування, вдаються до будь-чого аби дістати потрібний препарат. В такі моменти дуже активізуються різні ділки, які продають невідомо що. Ми постійно нагадуємо пацієнтам про небезпеку придбання препаратів з рук, в Інтернет-аптеках. З одного боку, навіть якщо ліки будуть просто контрабандними, більшість з них вимагає певних умов зберігання, наприклад, дотримання температурного режиму. Але люди, які хочуть просто заробити, не будуть цим перейматися, тож можна в результаті замість користі заподіяти шкоду власному здоров’ю. І так само висока ймовірність, як ми бачимо з цією справою, придбати фальсифікат. Можливо, він не нестиме прямої шкоди, але вплине на кінцевий результат лікування, адже дорогоцінний час втрачається, а хвороба прогресує".

Намагались перевести розгляд справи у закритий режим

Організатори незаконного фармбізнесу побудували за кілька років розгалужену мережу. За даними Генпрокуратури, до неї входило щонайменше 150 осіб і не тільки наші співвітчизники, а й, наприклад, громадяни Азербайджану і навіть Республіки Індія. А ринок збуту фальсифікату made in Ukraine включив майже два десятки країн, зокрема Туреччину, росію, Білорусь та США.

Саме в Америці два реалізатори "фуфломіцину" погоріли – йдеться про Максима Нєнадова – власника компанії "Здорова нація" і одного з її співробітників Володимира Ніколаєнка. За повідомленням на сайті Офісу прокурора Південного округу штата Техас, з липня 2018 до квітня 2019 тривала операція, яка завершилась затриманням українців в Г’юстоні.

За цей період вони кілька разів передали за океан посилки з препаратами для лікування онкології "Кітруда" (Keytruda) та "Абраксан" (Abraxane), а також "Епклюза" (Epclusa), що призначають при гепатиті С. А потім відправились за океан, щоб укласти довготривалу угоду з замовником, який насправді був агентом під прикриттям.

Американські спецслужби оформили кілька замовлень у українців і заарештували їх, як тільки ті прилетіли до США

"Ми йшли у розслідуванні паралельно, але спрацювали краще, що відзначили американці, бо вони взяли "хвіст" – дилерів, а ми "голову" – визначивши, хто був організатором злочинного угрупування, – наголошує Валерій Зимогляд. – Навесні 2021-го федеральний суд Південного округу штату Техас визнав Нєнадов і Ніколаєнко винними у контрабанді контрафактних ліків до США. Першому призначене покарання – 71 місяць у тюрмі, другому – 33. В Україні також вже є кілька вироків стосовно учасників, які пішли на угоду зі слідством, і зараз триває розгляд справ щодо організаторів".

Чергове засідання по справі, де потерпілим виступає вже згаданий Олександр Свисюк (його дружина померла менше місяця тому), відбулось цього тижня в Дніпровському районному суді міста Києва (окремо виділена справа, де потерпілою стороною є фармакологічні компанії, бо під їх торговельними марками випускались підробні препарати, вона розглядається в Печерському райсуді – авт.).

До нього долучились представники ГО "Афіна. Жінки проти раку" і благодійного фонду "Пацієнти України".

Чергове судове засідання перетворилось на оголошення клопотань від сторони захисту.

"Сторона захисту обвинувачуваних Павла Бондаренка (лише цей чоловік має медичну освіту – в минулому лікар-отарінголог, з минулого року – голова одного з благодійних фондів, що забезпечує медикаментами військових – авт.), його дружини Олени Громової та Романа Богуша порушувала різного роду клопотання і навіть намагалася відвести суддів, – прокоментував засідання на сторінці у Facebook БФ "Пацієнти України". – Утім, це клопотання було відхилено. Крім того, адвокати хамили журналістам, говорячи, чи присутні медійники – представники жовтої преси, вимагали заборонити зйомку і таки домоглися свого. Також, за їх словами, ця справа сфабрикована фармкомпаніями, а ще наголошують: "якби ця справа була суспільно резонансною, то з боку обвинувачення було б щонайменше 20-30 потерпілих". Саме цей аргумент захист використовував для того, щоб закрити засідання суду для громадськості… Вважаємо намагання сторони захисту перевести його у закритий режим є неприпустимими. І докладемо всіх зусиль, аби злочинців було покарано довічно".

На лаві підсудних - подружжя, яке наголошує, що справа "сфабрикована фармкомпаніями".

Таке жорстоке покарання передбачено за фальсифікацію лікарських засобів, вчинене у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 321-1 Кримінального кодексу України). Саме так кваліфіковані дії "чорних" фармацевтів.

"Стаття, яка передбачає кримінальну відповідальність за виготовлення та збут фальсифікованих лікарських засобів, з’явилась в ККУ лише у 2012 році, – зазначив Валерій Зимогляд. – І вироків з реальним строком ув’язнення з того моменту аж один. Причина в тому, що стаття виписана таким чином, що дає можливість фігурантам справ уникати відповідальності. Зокрема, потрібно доводити, що йдеться про ЗАВІДОМО фальсифіковані лікарські засоби. Зараз в Україні розслідується 60 таких справ, в суді перебуває – 7. Зі справою, про яку йде мова, дійшли до стадії оголошення обвинувального вироку, прокуратура має докази, наскільки вони будуть переконливими для суду, прогнозувати не можу".

Поки вийти на зв'язок із обвинуваченими чи представниками їхнього захисту редакції, щоб почути їхню позицію у гучній справі, не вдалося. Тим часом, призначено чергове засідання суду, воно відбудеться 25 квітня.

Як повідомляв "Телеграф", минулого місяця СБУ разом з Нацполіцією прикрили схему ввезення та продажу в Україні оптових партій підроблених лікарських засобів. Зловмисники ввозили медпрепарати онкологічної групи під виглядом гуманітарної допомоги.