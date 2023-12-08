В Киеве из-за закрытия метро запустили дополнительный транспорт: маршруты

В столице организовали дополнительный наземный транспорт

В пятницу, 8 декабря, в Киеве организовали движение наземного транспорта, дублирующего станции метро, которые были в экстренном порядке закрыты из-за внезапного подтопления. Так, от станции метро "Теремки" до станции "Лыбедская" будут курсировать дополнительные автобусы и троллейбусы.

Стоит отметить, что в столице организовали не только временные новые маршруты, но и внесли корректировки в схемы движения уже существующих маршрутов. Об этом сообщается на официальном сайте КГГА.

В частности, были организованы следующие временные маршруты:

Автобус №2М "Кибернетический центр — ст.м. Теремки — ст.м. Лыбедская". Интервал движения — 1 минута.

"Кибернетический центр — ст.м. Теремки — ст.м. Лыбедская". Интервал движения — 1 минута. Троллейбус №43К "Кибернетический центр — ст.м. Лыбедская". Интервал движения — 3 минуты.

"Кибернетический центр — ст.м. Лыбедская". Интервал движения — 3 минуты. Автобус №38 "Житомирская — ст.м. Лыбедская". Интервал движения — 17 минут.

Схема временного автобусного маршрута № 2М

Изменения в существующих маршрутах произошли по следующим направлениям:

Автобус №38Д продлевается до ст.м. Лыбедская

продлевается до ст.м. Лыбедская Троллейбус №50 "ул. Милославская — ст.м. Лыбедская" временно прекращает движение

"ул. Милославская — ст.м. Лыбедская" Троллейбус №50К "ул. Милославская — пл. Дарницкая" увеличивает количество подвижного состава.

Усиление работы маршрута №50К позволит частично переориентировать пассажиропоток с Оболонско-Теремковской линии на Святошинско-Броварскую.

Схема маршрута №38Д

Из-за необходимости освобождения дополнительных троллейбусов для работы маршрута № 43К, движение троллейбусного маршрута № 50 "Улица Милославская — станция метро "Лыбедская" временно прекращается.

Схема движения маршрута № 43-К

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко, который посетил проблемный участок Киевского метрополитена, рассказал о том, что в столице задействовано 77 автобусов и 20 дополнительных троллейбусов — все они дублируют движение метро.

Напомним, в Киеве закрыли станции метро "Теремки", "Ипподром", "Выставочный центр", "Васильковская", "Голосеевская" и "Демеевская" из-за подтопления.

По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности земли.

За это время специалисты планируют провести необходимые обследования и выполнить неотложные меры по стабилизации конструкций и соответствующие восстановительные работы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве начался хаос из-за закрытия станций метро: на остановках толпы (видео). Так, после полного закрытия шести станций киевского метрополитена в Киеве на "Лыбедской" образовались толпы людей, которые буквально выпадалаи из дверей общественного транспорта в старании как можно быстрее доехать до пункта назначения.