У Києві через закриття метро запустили додатковий транспорт: маршрути

У столиці організували додатковий наземний транспорт

У п’ятницю, 8 грудня, у Києві організували рух наземного транспорту, що дублює станції метро, які були в екстреному порядку закриті через раптове підтоплення. Так, від станції метро "Теремки" до станції "Либідська" курсуватимуть додаткові автобуси та тролейбуси.

Варто зазначити, що у столиці організували не лише тимчасові нові маршрути, а й внесли коригування до схем руху вже існуючих маршрутів. Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА.

Зокрема, було організовано наступні тимчасові маршрути:

Автобус №2М "Кібернетичний центр — ст.м. Теремки — ст.м. Либідська". Інтервал руху – 1 хвилина.

"Кібернетичний центр — ст.м. Теремки — ст.м. Либідська". Інтервал руху – 1 хвилина. Тролейбус №43К "Кібернетичний центр — ст.м. Либідська". Інтервал руху – 3 хвилини.

"Кібернетичний центр — ст.м. Либідська". Інтервал руху – 3 хвилини. Автобус №38 "Житомирська — ст.м. Либідська". Інтервал руху – 17 хвилин.

Схема тимчасового автобусного маршруту №2М

Зміни в існуючих маршрутах відбулися за такими напрямками:

Автобус №38Д продовжується до ст. Либідська

продовжується до ст. Либідська Тролейбус №50 "вул. Милославська — ст.м. Либідська" - тимчасово припиняє рух

"вул. Милославська — ст.м. Либідська" - Тролейбус №50К "вул. Милославська — пл. Дарницька" збільшує кількість рухомого складу.

Посилення роботи маршруту №50К дозволить частково переорієнтувати пасажиропотік із Оболонсько-Теремківської лінії на Святошинсько-Броварську.

Схема маршруту №38Д

Через необхідність звільнення додаткових тролейбусів для роботи маршруту № 43К рух тролейбусного маршруту № 50 "Вулиця Милославська — станція метро "Либідська" тимчасово припиняється.

Схема руху маршруту №43-К

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко, який відвідав проблемну ділянку Київського метрополітену, розповів про те, що у столиці задіяно 77 автобусів та 20 додаткових тролейбусів – усі вони дублюють рух метро.

Нагадаємо, у Києві закрили станції метро " Теремки", "Іподром", "Виставковий центр", "Васильківська", "Голосіївська" та "Деміївська" через підтоплення.

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців та будуть проводитись на поверхні землі. За цей час фахівці планують провести необхідні обстеження та виконати невідкладні заходи щодо стабілізації конструкцій.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві почався хаос через закриття станцій метро : на зупинках натовпу (відео). Так, після повного закриття шести станцій київського метрополітену в Києві на "Либідській" утворилися натовпи людей, які буквально випадали з дверей громадського транспорту, намагаючись якнайшвидше доїхати до пункту призначення.