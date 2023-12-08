А может, эти деньги на ВСУ? В горсовете Днепра хотят приобрести очень недешевое авто

Соответствующий тендер появился на Prozorro

Городской совет Днепра продолжает попадать в скандалы. Однако в этот раз речь идет не о громких заявлениях мэра города Бориса Филатова.

На площадке государственных закупок Prozorro коммунальное предприятие "Муниципальный караул" Днепровского городского совета разметило тендер на закупку ленд крузера стоимостью 2,4 млн грн. Об этом пишет глава управления "Общественного Контроля" города Днепра и активист Денис Селин.

Он отмечает, что покупают Toyota Land Cruiser 150 2.755 6AT Elegance за 2,4 млн. грн. При том, что КП уже располагает 22 машинами, по данным портала YouControl.

Toyota Land Cruiser 150 2.755 6AT Elegance

Скриншот из Prozorro

Скриншот приложения к тендеру

"Это мы должны помнить, когда нам говорят, что нет дополнительных денег на ВСУ в городском бюджете. Покупает КП муниципальный караул, то КП сотрудники которого не пускали людей на сессию при принятии бюджета P.S. Пацанам из КП охраны горсовета автомобиль, похоже, нужнее чем на фронте", — написал Денис Селин.

Напомним, что муниципальный караул — это орган, создаваемый городским советом для обеспечения правопорядка, охраны прав, свобод и законных интересов жителей города.

Как отреагировали днепряне на эту новость

Пользователи сети отреагировали на эту новость горячей критикой властей, отметив, что ими нужно пополнить ряды ВСУ.

Ранее "Телеграф" писал, что Дергачевский городской совет Харьковской области опубликовал тендер на капитальный ремонт дорожного покрытия по улице Лозовской. Его стоимость составляет 11754261 гривну 60 копеек.