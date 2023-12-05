Укр

Новый скандал: видео с гулянкой столичных прокуроров наделало шума, уже есть реакция

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Офис Генпрокурора
Офис Генпрокурора. Фото slidstvo.info

Подарочные пакеты несли нескончаемой вереницей

На днях, 1 декабря, в Украине отмечался день работников прокуратуры. Журналисты зафиксировали в этот день под зданием Офиса генерального прокурора и столичной прокуратуры большое количество людей с подарочными пакетами. На расследование отреагировал генеральный прокурор Андрей Костин, он поручил безотлагательно провести служебное расследование.

"В связи с опубликованным в СМИ видео, генеральный прокурор поручил Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора безотлагательно провести служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие меры", — говорится в сообщении Telegram-канала Офиса Генпрокурора.

Отметим, в расследовании упоминается, что в рамках мероприятий ко Дню работников прокуратуры Андрей Костин призвал коллег оказывать украинским военным поддержку и помощь. "Каждый новый день в тылу – это жизнь наших воинов на передовой. Помним наших павших защитников, среди которых семеро наших коллег. Помним о нашей огромной ответственности перед украинским народом", — цитируют его слова журналисты.

Поэтому, отмечают журналисты "Украинской правды", они были удивлены бесконечной волной подарков и пакетов в День работников прокуратуры возле Офиса генерального прокурора и столичной прокуратуры. Среди посетивших Офис генпрокурора в тот день был и народный депутат Украины от ОПЗЖ Григорий Мамка. В комментарии журналистам он сказал, что принимал участие в официальных торжественных мероприятиях по случаю Дня работника прокуратуры.

Как сообщал "Телеграф", Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 1 декабря завершили расследование по делу народного депутата Анатолия Гунько и его сообщника. Их подозревают в получении взятки в сумме 85 тысяч долларов.

Теги:
#Киев #Подарки #Расследование #Офис Генпрокурора