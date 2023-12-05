Новий скандал: відео з гулянкою столичних прокурорів наробило галасу, вже є реакція

Подарункові пакети несли нескінченною чергою

Днями, 1 грудня, в Україні відзначався день працівників прокуратури. Журналісти зафіксували цього дня під будівлею Офісу генерального прокурора та столичної прокуратури велику кількість людей із подарунковими пакетами. На розслідування відреагував генеральний прокурор Андрій Костін, він доручив негайно провести службове розслідування.

"У зв’язку з опублікованим у ЗМІ відео генеральний прокурор доручив Генеральній інспекції Офісу Генерального прокурора невідкладно провести службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті відповідні заходи", — йдеться в повідомленні Telegram-каналу Офісу Генпрокурора.

Зазначимо, у розслідуванні згадується, що у рамках заходів до Дня працівників прокуратури Андрій Костін закликав колег надавати українським військовим підтримку та допомогу. "Кожен новий день у тилу – це життя наших воїнів на передовій. Пам’ятаємо наших полеглих захисників, серед яких семеро наших колег. Пам’ятаємо про нашу величезну відповідальність перед українським народом", — цитують його слова журналісти.

Тому, зазначають журналісти "Української правди", вони були здивовані нескінченною хвилею подарунків та пакетів у День працівників прокуратури біля Офісу генерального прокурора та столичної прокуратури. Серед тих, хто відвідав Офіс генпрокурора того дня, був і народний депутат України від ОПЗЖ Григорій Мамка. У коментарі він сказав, що брав участь в офіційних урочистих заходах з нагоди Дня працівника прокуратури.

Як повідомляв "Телеграф", Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 1 грудня завершили розслідування у справі народного депутата Анатолія Гунька та його спільника. Їх підозрюють в отриманні хабара у сумі 85 тисяч доларів.