За почти 12 млн грн: на Харьковщине у границы с рф хотят втридорого отремонтировать улицу

Люди высказались как "за", так и "против" такой инициативы

Дергачевский городской совет опубликовал тендер на капитальный ремонт дорожного покрытия по улице Лозовской. Его стоимость составляет 11754261 гривну 60 копеек.

Тендер обнародовал Дергачевский городской совет. Об этом свидетельствует соответствующий тендер на сайте публичных закупок Prozorro.

В частности, речь идет о строительстве трубопроводов, линий связи и электропередач, а также ремонте дорог.

· место поставки товаров или место выполнения работ или оказания услуг: город Дергачи;

· Срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг: 31 декабря 2024 года.

В сети пользователи мгновенно отреагировали на информацию. Некоторые люди возмущаются и говорят, что такой ремонт сейчас не ко времени. Все деньги следует направлять в пользу бойцов ВСУ:

"Сейчас деньги нужны нашим воинам! В мирное время ничего не делали, а сейчас нужно деньги отмыть и положить их в свои карманы"; "Твари! Опять воровство! Сколько можно такое тварить? Все деньги на нужды военных!".

Но есть и те, кто не против ремонта. Пользователи отмечают, что, прежде всего, в том населенном пункте живут люди. Они как и многие другие в стране хотят комфорта.

"А ничего, что там людям тоже жить нужно?"; "А что тут плохого, отремонтируют улицу, кстати я знаю что это за Лозовая улица, ***на она совсем неслабо. Так по крайней мере что-то приведут в человеческий вид. А в противном случае с**ть через яйца по 17 или уже по 27, и закупки из-за пашинского. Атакамсы или самолеты на эти деньги никто не купит, да никто и не продаст!".

Ранее "Телеграф" сообщил, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попал в новый скандал. Городской голова раскритиковал своих заместителей за проведение тендеров на большие суммы и посоветовал разбивать их на меньшие, чтобы они были не столь заметны для общественности.