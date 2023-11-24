За майже 12 млн грн: на Харківщині біля кордону з рф хочуть втридорога відремонтувати вулицю

Люди висловилися як "за", так і "проти" такої ініціативи

Дергачівська міська рада опублікувала тендер на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Лозівській. Його вартість складає 11 754 261 гривню 60 копійок.

Тендер оприлюднила Дергачівська міська рада. Про це свідчить відповідний тендер на сайті публічних закупівель Prozorro.

Зокрема, йдеться про будівництво трубопроводів, ліній зв’язку й електропередач, а також ремонт доріг.

· Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: місто Дергачі;

· Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2024.

У мережі користувачі миттево відреагували на цю інформацію. Деякі люди обурюються та кажуть, що такий ремонт зараз не на часі. Всі грощі варто спрямовувати на користь бійців ЗСУ:

"Зараз гроші потрібні нашим воїнам! В мирний час нічього не робили, а зараз потрібно грощі відмити та положити їх до своїх кишень"; "Тварюки! Опять воровство! Сколько можно такое тварить? Все деньги на нужді военніх!".

Але є й ті, хто не проти ремонту. Користувачі відзначають, що перш за все в тому населенному пункті живуть люди. Вони як і багато інших у країні хочуть комфорту.

"А ничего, что там людям тоже жить нужно?"; "А що тут поганого, відремонтують вулицю, до речі я знаю що то за Лозова вулиця, ***на вона зовсім неслабо. Так принаймні щьось приведут у людський вигляд. А в іншому разі с**ть через яйця по 17 чи вже по 27, і закупівлі через пашинського. Атакамси чи літаки на ці гроши ніхто не купить, та ніхто і не продасть!".

Раніше "Телеграф" повідомив, що мер Івано-Франківська Руслан Марцінків потрапив у новий скандал. Міський голова розкритикував своїх заступників за проведення тендерів на великі суми та порадив розбивати їх на менші, щоб вони були не такими помітними для громадськості.