Миллион гривен на консультацию о гендерном равенстве: "Укргидроэнерго" попало в скандал

Украинцы считают, что руководство компании хочет "отмыть деньги"

После многомиллионных закупок "Энергоатома" в скандал попала еще одна компания. ЧОА "Укргидроэнерго" заказала тендер на консультационные услуги по вопросам предпринимательской деятельности и управления на сумму больше 1 млн гривен.

Об этом стало известно с сайта государственных закупок Prozorro. Продлится тендер до 12 декабря текущего года.

Так, "Укргидроэнерго" объявило тендер на проведение "консультационных услуг по вопросам гендерного равенства, разнообразия и инклюзивности", которые якобы связанны с хозяйственной деятельностью предприятия. Ожидаемая стоимость 1,24 млн гривен без услуг ПДВ. Тендер был объявлен 4 декабря, а его дата окончания 12 декабря. Подал ли кто-то уже заявку, пока что неизвестно, также неизвестны и подробности самой консультации на тему инклюзивности и гендерного равенства.

Напомним, что ЧАО "Укргидроэнерго" — это крупнейшая гидрогенерирующая компания Украины, которая расположена в Вышгороде, Киевской области. В ее состав входят десять станций на реках Днепр и Днестр: Киевская ГЭС и Киевская ГАЭС, Каневская ГЭС, Кременчугская ГЭС, Среднеднепровская ГЭС, Днепровская ГЭС-1 и Днепровская ГЭС-2, Каховская ГЭС, Днестровская и Днестровская ГАЭС. Каневская ГАЭС и Каховская ГЭС-2 в процессе подготовки к строительству.

В комментарии под тендером украинцы выразили свое возмущение. Они считают, что руководство компании "отмывает деньги" на подобных закупках. В сети также возмущены и просят, чтобы СБУ разобралась в ситуации.

Более того, на этот тендер подали обращение в Госаудитслужбу сразу по трем нарушениям: нарушение порядка определения предмета закупки; нарушение законодательства в части неправомерного избрания и применения процедуры закупки; необнародование или нарушение сроков обнародования информации о закупках.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Ирпене хотят потратить 600 млн гривен на восстановление пострадавшего дома. Компания-победитель связана с так называемым "смотрящим за Киевом".