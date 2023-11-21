"Запретить глупые тендеры": мэр Ивано-Франковска попал в новый скандал

Журналисты обнародовали фото переписки мэра

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попал в новый скандал. Городской голова раскритиковал своих заместителей за проведение тендеров на большие суммы и посоветовал разбивать их на меньшие, чтобы они были не столь заметны для общественности.

Фотографии, на которых можно увидеть переписку мэра, обнародовало издание "Галка". По данным журналистов, речь идет о резонансной закупке на 18,8 млн грн медицинской мебели, которую провело Коммунальное некоммерческое предприятие "Центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи Ивано-Франковского городского совета".

"Прошу запретить глупые тендеры до 15 декабря. Объявлять на миллионные суммы! Вы как одурели, зима на носу", – пишет Марцинкив.

Переписка Марцинкива

По данным с сайта Prozorro, киевское ООО "Протек солюшнз Украина" получило заказ без конкуренции, поскольку оказалось единственным участником торгов. Всю мебель, согласно договору, планируется поставить до 26 декабря этого года.

По информации независимого антикоррупционного центра NGL.media, стоимость различных типов мебели по сравнению с ценами производителя завышена от 40% до 90%. Только по десяти позициям переплата составила более 4,5 млн грн.

Напомним, власти Ивано-Франковска пытались закупить электросамокаты и велосипеды для передвижения людей по местному кладбищу, поскольку его территория значительно увеличилась во время войны. Однако жители города не оценили оригинальную идею.