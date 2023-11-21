"Заборонити дурнуваті тендери": мер Івано-Франківська потрапив у новий скандал

Журналісти оприлюднили фото переписки мера

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків потрапив у новий скандал. Міський голова розкритикував своїх заступників за проведення тендерів на великі суми та порадив розбивати їх на менші, щоб вони були не такими помітними для громадськості.

Фотографії, на яких можна побачити листування мера, оприлюднило видання "Галка". За даними журналістів, мова йде про резонансну закупівлю на 18,8 млн грн медичних меблів, яку провело Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради".

"Прошу заборонити дурнуваті тендери до 15 грудня. Оголошувати на мільйонні суми! Ви як подуріли, зима на носі", – пише Марцінків.

Переписка Марцінківа

За даними з сайту Prozorro, київське ТОВ "Протек солюшнз Україна" отримало замовлення без конкуренції, оскільки виявилось єдиним учасником торгів. Усі меблі, згідно з договором, планують поставити до 26 грудня цього року.

За інформацією незалежного антикорупційного центру NGL.media вартість різних типів меблів, порівняно з цінами виробника, завищена від 40% до 90%. Лише за десятьма позиціями переплата склала понад 4,5 млн грн.

Нагадаємо, влада Івано-Франківська намагалася закупити електросамокати та велосипеди для пересування людей місцевим цвинтарем, оскільки його територія значно збільшилася під час війни. Проте мешканці міста не оцінили оригінальної ідеї.