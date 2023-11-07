Зовсім молодий: в Івано-Франківську військовий раптово впав на вулиці і помер, що відомо

На Прикарпатті розслідують смерть 27-річного військового

В Івано-Франківську перехожі виявили на вулиці непритомного військового. Медики зі "швидкої допомоги" протягом години намагалися його врятувати, але чоловік помер.

Як повідомляє ZAXID.NET із посиланням на коментар поліції, інцидент стався 2 листопада на вулиці Івана Павла ІІ. Померлому воїну було лише 27 років.

Зазначається, що військовий лежав на вулиці поблизу під’їзду будинку. Перехожі негайно викликали екстрені служби.

"На місце негайно виїхали слідчо-оперативна група та швидка допомога. 27-річному чоловіку медики упродовж години проводили реанімаційні заходи. Утім врятувати його не вдалося. Військовослужбовець помер на місці", – йдеться в повідомленні.

Поліція провела огляд місця події, опитала родичів та свідків, які повідомили, що чоловік рухався до під’їзду будинку та раптово впав.

Правоохоронці за фактом смерті військовослужбовця зареєстрували кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ). Призначено судово-медичну експертизу, яка має встановити остаточну причину смерті.

Попередньо, за даними судово-медичного розтину, причиною раптової смерті є гостра коронарна недостатність, раптова коронарна смерть. Однак розслідування триває.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у місті Чорноморськ Одеської області натовп побив військового. Той помер наступного дня у лікарні.