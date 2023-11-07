Совсем молодой: в Ивано-Франковске военный внезапно упал на улице и умер, что известно

На Прикарпатье расследуют смерть 27-летнего военного

В Ивано-Франковске прохожие обнаружили на улице без сознания военного. Медики из "скорой помощи" в течение часа пытались его спасти, но мужчина скончался.

Как сообщает ZAXID.NET со ссылкой на комментарий полиции, инцидент произошел 2 ноября на улице Иоанна Павла ІІ. Умершему воину было всего 27 лет.

Отмечается, что военный лежал на улице у подъезда дома. Прохожие немедленно вызвали экстренные службы.

"На место немедленно выехали следственно-оперативная группа и скорая помощь. 27-летнему мужчине медики в течение часа проводили реанимационные мероприятия. Однако спасти его не удалось. Военнослужащий скончался на месте", — говорится в сообщении.

Полиция провела осмотр места происшествия, опросила родственников и свидетелей, которые сообщили, что мужчина шел к подъезду дома и внезапно упал.

Правоохранители по факту смерти военнослужащего зарегистрировали уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК). Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить окончательную причину смерти.

Предварительно, по данным судебно-медицинского вскрытия, причиной внезапной смерти является острая коронарная недостаточность, внезапная коронарная смерть. Однако расследование продолжается.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в городе Черноморск Одесской области толпа избила военного. Тот умер на следующий день в больнице.