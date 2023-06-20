"А моноколесо буде?" В Івано-Франківську хочуть купити для цвинтаря електросамокати

Також ведеться робота над тим, щоб запустити там ще й автобус

Влада Івано-Франківська хоче закупити електросамокати та велосипеди для пересування людей місцевим цвинтарем, оскільки його територія значно збільшилася під час війни. Проте мешканці міста не оцінили оригінальної ідеї.

Електросамокати та велосипеди можна буде брати напрокат, щоб швидше пересуватися територією цвинтаря, повідомив міський голова Руслан Марцінків.

"Отримую дуже багато повідомлень про те, що важко пересуватися нашим міським цвинтарем. На жаль, війна значно його розширила. Вже найближчим часом на цвинтарі з’являться електросамокати та велосипеди, які можна буде взяти напрокат", — написав він.

Марцінків додав, що також ведеться робота над тим, щоб запустити там ще й автобус.

"Робимо так, щоб люди могли відвідувати могили рідних без перешкод", — зазначив мер Франківська.

Однак у коментарях під його повідомленням багато хто висловив обурення ідеєю з електросамокатами та велосипедами. По-перше, пишуть люди, більшість відвідувачів кладовища — люди похилого віку, для яких такий спосіб пересування вкрай незручний. Для когось перспектива, що цвинтарем "розсікатимуть" самокати, в принципі здається блюзнірською.

"Важко пересуватися саме людям похилого віку я собі просто не можу уявити як вони будуть їздити на електросамокатах. Ви що жартуєте чи це знову хтось якийсь тендер виграв", "Гірше ідеї бути не може. Люди, які йдуть на цвинтар переважно літні. Які самокати", "Важко пересуватися людям похилого віку (а їх туди приходить більшість), а також людям з фізичними вадами. Ел. самокати, велосипеди, в цьому випадку виглядає смішно. Все одно, що сліпому купити телевізор", "А моноколесо буде?" — обурюються жителі міста.

Дехто вже почав жартувати.

Як повідомляв "Телеграф", останнім часом громадськість сколихнула інформація про дивні закупівлі — наприклад, у Києві хотіли закупити для укриттів 306 барабанів, а також придбали кухонних девайсів на суму понад мільйон гривень. Однак після громадського резонансу, влада відмовилася від купівлі барабанів. А ось Рівненська АЕС оголосила тендер на закупівлю десятків ящиків пива.