Непрацюючий майже півтора роки аеропорт "Бориспіль" замовив прибирання на 52 мільйони гривень: подробиці

Йдеться про річний контракт

Державне підприємство Міжнародний аеропорт "Бориспіль", який зазнав величезних збитків через війну, розмістив тендер на проведення комплексного прибирання території на суму майже 52 мільйони гривень.

Відповідна інформація була оприлюднена на сайті державних закупівель Prozzoro.

Судячи з деталей замовлення, йдеться про контракт на прибирання всіх внутрішніх приміщень аеровокзального комплексу, паркування та інших приміщень аеропорту терміном майже рік — з 1 серпня 2023 року до 30 липня 2024 року.

Це також включає прибирання фасадів будівлі, очищення дахів і козирків від снігу та бурульок у зимовий період, а також стежити за чистотою сантехніки, а це 831 умивальник, 800 унітазів, 233 пісуари та 167 душових.

Загальна вартість тендеру складає 51 777 332,45 гривні без урахування ПДВ.

Примітно, що після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україні було закрито повітряний простір, а всі аеропорти зупинили свою роботу.

Втім, варто зазначити, що у квітні 2023 року з "Борисполя" вилетів Boeing 737 компанії SkyUp і благополучно дістався території Румунії. Літак знаходився в аеропорту від початку вторгнення.