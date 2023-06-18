Не тільки яйця по 17: журналісти знайшли дивності у закупівлі шоломів для ЗСУ

Інформація про постачальників шоломів не розголошувалась

Міністерство оборони України після скандалу із яйцями по 17 гривень знову привернуло до себе увагу журналістів.

Цього разу видання "Наші гроші" зауважило, що оборонне відомство України закуповувало шоломи PASGT за різними контрактами за цінами, які відрізняються один від одного майже вчетверо.

Шоломи PASGT були прийняті в армії США в 1980 і експлуатувалися до 2003 року, коли їх замінили на більш легку модель. Втім, у світі залишається багато країн, де вони продовжують використовуватись досі.

Журналісти ж звернули увагу на те, що у травні 2022 року Міноборони уклало кілька контрактів на постачання цього елемента екіпірування і всі вони були за різними цінами.

Наприклад, в одному з них вартість шолома вказана на рівні 132 долари, а в іншому — 468 доларів, тобто в 3,5 раза дорожче.

Крім того, на сайті "Прозорро" є інформація про те, що цивільні організації закуповували ці шоломи за вартістю 270 та 250 доларів, як це зробили Тростянецька міськрада та виконком Лубенської міськради відповідно.

Згідно з чинним законодавством, імена постачальників такого обладнання не розголошується, щоб у них не виникало проблем з росіянами за кордоном. Тому немає точної інформації про те, чому закупівлі відбувалися з таким розкидом у цінах.

Як повідомлялося раніше, після скандалу із закупівлями продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами, в Україні спалахнув скандал із закупівлями армійських фляг за завищеними в кілька разів сумами.