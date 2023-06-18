Не только яйца по 17: журналисты нашли странности в закупках шлемов для ВСУ

Информация о поставщиках шлемов не разглашалась

Министерство обороны Украины после скандала с яйцами по 17 гривен опять привлекло к себе внимание журналистов.

На этот раз издание "Наші гроші" заметило, что оборонное ведомство Украины закупало шлемы PASGT по разным контрактам по ценам, которые отличаются друг от друга почти в четыре раза.

Шлемы PASGT были приняты в армии США в 1980 году и эксплуатировались до 2003 года, когда их заменили на более легкую модель. Впрочем, в мире остается много стран, где они продолжают использоваться по сей день.

Журналисты же обратили внимание на то, что в мае 2022 года Минобороны заключило несколько контрактов на поставку этого элемента экипировки и все они были по разным ценам.

Например, в одном из них стоимость шлема указана на уровне 132 доллара, а в другом — 468 долларов, то есть в 3,5 раза дороже.

Кроме того, на сайте "Прозорро" есть информация о том, что гражданские организации закупали эти шлемы по стоимости 270 и 250 долларов, как это сделали Тростянецкий горсовет и исполком Лубенского горсовета соответственно.

Согласно действующему законодательству имена поставщиков подобного оборудования не разглашается, чтобы у них не возникало проблем с россиянами за рубежом. Поэтому нет точной информации о том, почему закупки совершались с таким разбросом в ценах.

Как сообщалось ранее, после скандала с закупками продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам, в Украине разгорелся скандал с закупками армейских фляг по завышенным в несколько раз суммам.