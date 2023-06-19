Неработающий почти полтора года аэропорт "Борисполь" заказал уборку на 52 миллиона гривен: подробности

Речь идет о годовом контракте

Государственное предприятие Международный аэропорт "Борисполь", который понес огромные убытки из-за войны, разместил тендер на проведение комплексной уборки территории на сумму в почти 52 миллиона гривен.

Соответствующая информация была обнародована на сайте государственных закупок Prozzoro.

Судя по деталям заказа, речь идет о контракте на уборку всех внутренних помещений аэровокзального комплекса, парковки и других помещений аэропорта сроком в почти год — с 1 августа 2023 года до 30 июля 2024 года.

Это также включает в себя уборку фасадов здания, очистку крыш и козырьков от снега и сосулек в зимний период, а также следить за чистотой сантехники, а это 831 умывальник, 800 унитазов, 233 писсуара и 167 душевых.

Общая стоимость тендера составляет 51 777 332,45 гривны без учета НДС.

Примечательно в этом то, что после начала полномасштабного вторжения россиян в Украине было закрыто воздушное пространство, а все аэропорты остановили свою работу.

Впрочем, стоит отметить, что в апреле 2023 года из "Борисполя" вылетел Boeing 737 компании SkyUp и благополучно добрался до территории Румынии. Самолет находился в аэропорту с самого начала вторжения.