"А моноколесо будет?" В Ивано-Франковске хотят закупить для кладбища электросамокаты

Также ведется работа над тем, чтобы запустить там еще и автобус

Власти Ивано-Франковска хотят закупить электросамокаты и велосипеды для передвижения людей по местному кладбищу, так как его территория значительно увеличилась во время войны. Однако жители города не оценили оригинальную идею.

Электросамокаты и велосипеды можно будет брать напрокат, чтобы быстрее передвигаться по территории кладбища, сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

"Получаю очень много сообщений о том, что трудно передвигаться по нашему городскому кладбищу. К сожалению, война значительно его расширила. Уже в ближайшее время на кладбище появятся электросамокаты и велосипеды, которые можно будет взять напрокат", — написал он.

Марцинкив добавил, что также ведется работа над тем, чтобы запустить там еще и автобус.

"Делаем так, чтобы люди могли посещать могилы родных беспрепятственно", — отметил мэр Франковска.

Однако в комментариях под его сообщением многие выразили возмущение идеей с электросамокатами и велосипедами. Во-первых, пишут люди, большинство посетителей кладбища — пожилые люди, для которых такой способ передвижения крайне неудобен. Для кого-то перспектива, что по кладбищу будут "рассекать" самокаты, в принципе кажется кощунственной.

"Трудно передвигаться именно пожилым людям я себе просто не могу представить как они будут ездить на электросамокатах. Вы что шутите или это снова кто-то какой-то тендер выиграл", "Хуже идеи быть не может. Люди, идущие на кладбище преимущественно пожилые. Какие самокаты", "Трудно передвигаться пожилым людям (а их туда приходит большинство), а также людям с физическими недостатками. Эл. самокаты, велосипеды, в этом случае выглядит смешно. Все равно, что слепому купить телевизор", "А моноколесо будет?", - возмущаются жители города.

Кое-кто уже начал шутить.

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