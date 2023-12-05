Мільйон гривень на консультацію про гендерну рівність: "Укргідроенерго" потрапило у скандал

Українці вважають, що керівництво компанії хоче "відмити гроші"

Після багатомільйонних закупівель "Енергоатому" у скандал потрапила ще одна компанія. ПрАТ "Укргідроенерго" замовила тендер на консультаційні послуги з питань підприємницької діяльності та управління на суму понад 1 млн гривень.

Про це стало відомо із сайту державних закупівель Prozorro. Триватиме тендер до 12 грудня цього року.

Так, "Укргідроенерго" оголосило тендер на проведення "консультаційних послуг з питань гендерної рівності, різноманітності та інклюзивності", які нібито пов’язані з господарською діяльністю підприємства. Очікувана вартість 1,24 млн гривень без послуг ПДВ. Тендер було оголошено 4 грудня, а його дата закінчення – 12 грудня. Чи хтось уже подав заявку, поки що невідомо, також невідомі й подробиці самої консультації на тему інклюзивності та гендерної рівності.

Нагадаємо, що ПрАТ "Укргідроенерго" — це найбільша гідрогенерувальна компанія України, яка розташована у Вишгороді, Київській області. До її складу входять десять станцій на річках Дніпро та Дністер: Київська ГЕС та Київська ГАЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Середньодніпровська ГЕС, Дніпровська ГЕС-1 та Дніпровська ГЕС-2, Каховська ГЕС, Дністровська та Дністровська ГАЕС. Канівська ГАЕС та Каховська ГЕС-2 у процесі підготовки до будівництва.

У коментарі під тендером українці висловили своє обурення. Вони вважають, що керівництво компанії "відмиває гроші" на подібних закупівлях. У мережі також обурені та просять, щоб СБУ розібралася у ситуації.

Щобільше, на цей тендер подали звернення до Держаудитслужби відразу за трьома порушеннями: порушення порядку визначення предмета закупівлі; порушення законодавства щодо неправомірного обрання та застосування процедури закупівлі; неоприлюднення чи порушення термінів оприлюднення інформації про закупівлю.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Ірпені хочуть витратити 600 млн гривень на відновлення постраждалого будинку. Компанія-переможець пов’язана з так званим "дивиться за Києвом".