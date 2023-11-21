600 мільйонів за відновлення ЖК: в Ірпіні виграла тендер компанія, пов'язана із "смотрящім за Києвом" – розслідування

У тендері, де змагалися компанії з пропозиціями у 430 та 605 млн грн, "несподівано" перемогла друга

В Ірпіні державний тендер вартістю в 600 мільйонів гривень на відновлення відомого жилого комплексу "Ірпінські Липки" виграла компанія, яка належить організаторці дитячих свят. Власниця компанії пов'язана із бізнесменом Денисом Комарницьким.

Про це повідомляє у своєму розслідуванні Bihus.info. Журналісти пишуть, що у конкурсі на відновлення ЖК, який став символом воєнного Ірпеня, брали участь всього дві фірми – київська "Нідком" з пропозицією за 430 млн та харківська "Навітехсервіс", яка пропонувала відновлення за 605 млн грн.

За даними розслідувачів, "Нідком" раптово знялася з тендеру на користь опонента, після чого тендер автоматично виграла компанія "Навітехсервіс" зі своїми 605 млн грн. Для порівняння, за півтора року з моменту деокупації міста на відновлення усіх постраждалих будівель витратили всього 400 млн грн.

Вже у серпні 2023 року техніка компанії почала роботу з відновлення ЖК. Керівник робіт сказав, що наразі триває демонтаж та знесення пошкоджених конструкцій, до холодів планується відновити покрівлю та фасадне утеплення в секціях, що не сильно постраждали; розтрощені секції тимчасово законсервують.

Журналісти зазначили, що вартість більшости послуг перевірити немає можливості, оскільки "Навітехсервіс" не вказав ринкову ціну. Там, де перевірка можлива, є переплати.

Власницею компанії значиться Марина Ткаченко, вона ж володіє івент-агентством, яке організовує дитячі свята. Давати коментарі вона відмовилася. Втім, у Марини є сестра, через яку вона пов'язана з сім'єю ексзаступника мера Києва Геннадія Пліса, який до того ж був колись головою Держаудитслужби.

А матір Ткаченко керує агропідприємством, де у співвласниках значиться Денис Комарницький – бізнесмен, якого називають "смотрящій за Києвом від Офісу президента".

"Денис Комарницький – ексдепутат Київради та соратник Леоніда Черновецького. Він мав давні інтереси в будівельному і комунальному ринках Києва… Найвідомішим об’єктом, пов’язаним з Комарницьким, є Подільсько-Воскресенський міст – довгобуд, який вже "витягнув" з київського бюджету мільярди гривень, але досі так і не відкритий", – нагадують розслідувачі.

Як повідомлялось раніше, у Києві в рамках проєкту добудови двох станцій метрополітену на зеленій гілці в напрямку житлового масиву Виноградар метробудівці мають знести частину будівель у Подільському районі.