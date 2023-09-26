"Енергоатом" потрапив у новий скандал із закупівлями: замовили розхідники за захмарними цінами

Енергоатом поки що ніяк не прокоментував скандал

Епопея із закупівлями для українських атомних станцій триває. Після скандалу з кормом для рибок для окупованої ЗАЕС "Енергоатом" закупив беруші для співробітників Южно-Української АЕС за майже вдвічі завищеними цінами.

Подробиці розповів нардеп Ярослав Желєзняк. На порталі Prozorro можна ознайомитися з подробицями тендеру "Аксесуари до робочого одягу" на суму 3,6 млн. гривень.

У документації сказано, що "Енергоатом" закупив 2074 пари беруші фірми Sizam SM 1270 з тасьмою у комплекті з футляром. Ціна за одну пару вказана 52,7 гривні без ПДВ, а з урахуванням ПДВ вартість зростає до 63,2 гривні. При цьому жодних спеціальних вимог немає.

Нардеп вирішив порівняти ціни в інтернет-магазинах і виявив, що такі самі беруші аналогічної фірми коштують 36 гривень уже з ПДВ. Однак можна знайти і дешевше, додав Желєзняк.

Крім беруші "Енергоатом" закупив захисне спорядження для співробітників АЕС, а саме: 230 очок, 499 касок, 10 поясів, 40 комплектів респіраторів та 14 598 шт. Респіраторів, 299 пар рукавичок, 32822 пара рукавичок, 400 комплектів фільтрів, 88 штук щитків і так далі на загальну суму 3661339,41 гривень.

"Можете далі самі перевірити. Тільки обережно, бо знову скажуть, що ми тут зриваємо реформи реформаторам своїми постами про такі дрібниці", — іронічно зауважив Ярослав Железняк.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що "Енергоатом" спробував виправдати свої закупівлі на мільйони гривень для захопленої ЗАЕС.