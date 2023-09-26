"Энергоатом" попал в новый скандал с закупками: заказали расходники по заоблачным ценам

Энергоатом пока никак не прокомментировал скандал

Эпопея с закупками для украинских атомных станций продолжается. После скандала с кормом для рыбок для оккупированной ЗАЭС "Энергоатом" закупил беруши для сотрудников Южно-Украинской АЭС по почти вдвое завышенным ценам.

Подробности рассказал нардеп Ярослав Железняк. На портале Prozorro можно ознакомиться с подробностями тендера "Аксессуары к рабочей одежде" на сумму 3,6 млн гривен.

В документации сказано, что "Энергоатом" закупил 2074 пары беруши фирмы Sizam SM 1270 с тесьмой в комплекте с футляром. Цена за одну пару указана 52,7 гривен без НДС, а с учетом НДС стоимость вырастает до 63,2 гривен. При этом никаких специальных требований нет.

Нардеп решил сравнить цены в интернет-магазинах и обнаружил, что точно такие же беруши аналогичной фирмы стоят 36 гривен уже с НДС. Однако можно найти и дешевле, добавил Железняк.

Помимо беруши "Энергоатом" закупил защитное снаряжение для сотрудников АЭС, а именно: 230 очков, 499 касок, 10 поясов, 40 комплектов респираторов и 14 598 шт. Респираторов, 299 пар перчаток, 32 822 пара рукавичек, 400 комплектов фильтров, 88 штук щитков и так далее на общую сумму 3 661 339,41 гривен.

"Можете дальше сами проверить. Только осторожно, а то снова скажут, что мы здесь срываем реформы реформаторам своими постами о таких мелочах", — иронично подметил Ярослав Железняк.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что "Энергоатом" попытался оправдать свои закупки на миллионы гривен для захваченной ЗАЭС.