А, може, ці гроші на ЗСУ? У міськраді Дніпра хочуть придбати дуже недешеве авто

Відповідний тендер зʼявився на Prozorro

Міська рада Дніпра продовжує потрапляти у скандали. Проте цього разу йдеться не про гучні заяви мера міста Бориса Філатова.

На майданчику державних закупівель Prozorro комунальне підприємство "Муніципальна варта" Дніпровської міської ради розмітило тендер на закупівлю ленд крузера вартістю 2,4 млн грн. Про це пише голова управління "Громадського Контролю" міста Дніпра та активіст Денис Селін.

Він зазначає, що купують Toyota Land Cruiser 150 2.755 6AT Elegance за 2,4 млн грн. При тому, що КП вже має у своєму розпорядженні 22 машини, за даними порталу YouControl.

Toyota Land Cruiser 150 2.755 6AT Elegance

Скриншот з Prozorro

Скриншот додатку до тендеру

"Це ми маємо пам'ятати, коли нам кажуть немає додаткових грошей на ЗСУ в міському бюджеті. Купує КП муніципальна варта, те КП співробітники якого не пускали людей на сесію при прийнятті бюджету P.S. Пацанам з КП охорони міськради автівка схоже потрібніша ніж на фронті", — написав Денис Селін.

Нагадаємо, що муніципальна варта — це орган, який створюється міською радою для забезпечення правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів жителів міста.

Як відреагували дніпряни на цю новину

Користувачі мережі відреагували на цю новину палкою критикою влади, зазначивши, що ними потрібно поповнити лави ЗСУ.

Раніше "Телеграф" писав, що Дергачівська міська рада, Харківської області, опублікувала тендер на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Лозівській. Його вартість складає 11 754 261 гривню 60 копійок.