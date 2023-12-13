Тендери в одні руки та мільярди збитків: як справи на КП "Київпастранс" і за що може сісти заступник голови директора Павло Кирилюк

Аварія в метро оголила проблеми у КП Київпастранс

Аварія у столичному метро 8 грудня актуалізувала питання громадського транспорту в Києві, заради виправлення ситуації було запущено цілу низку додаткових маршрутів. Але далеко не факт, що КП "Київпастранс" подолає кризу, адже ситуація на підприємстві давно залишається напруженою — одну з головних ролей у цьому грають керівники підприємства, наприклад, заступник директора КП Павло Крилюк і те, як вони використовують фінансові кошти.

КП "Київпастранс" — все заради комфорту пасажира?

Як каже гасло КП "Київпастранс" з його офіційного сайту, головна місія підприємства – щодня забезпечити 1,5 млн своїх пасажирів безперервним трафіком якісного пасажирського транспорту для комфорту споживачів. А найголовнішою цінністю на КП називають пасажира.

Втім, судячи з черг у столиці в перший робочий день зі скороченою синьою гілкою метро, домогтися комфорту для пасажирів підприємство вийшло не відразу, хоча на перевезення киян і кинули 65 автобусів і 30 тролейбусів.

Варто зазначити, через війну пасажиропотік столичного "Київпастрансу" здорово впав. За даними активістів групи "Пасажири Києва", у 2022 році послугами КП скористалися трохи менше 145 млн осіб, тоді як роком раніше цей показник дорівнював майже 241,5 млн пасажирів.

Понад 2 мільярди гривень чистих збитків – ціна КП "Київпастранс" для столиці

Подібні показники серйозно позначились на фінансовому стані підприємства, тому КП "Київпастранс" є одним із найбільш збиткових підприємств Київради, якому на 100% і належить.

За даними аналітичного сервісу YouControl, за підсумками 2022 року "Київпастранс" заробив 615,1 млн грн, тоді як 2021-го це були майже 1,6 млрд грн. За даними звітності, підприємство навіть прибуткове (+27,4 млн. грн.). Але, як зізнаються у "Київпастрансі", цей звіт не враховує реальної собівартості наданих послуг.

Так, на те, щоб перевезти у 2022-му році 145 млн пасажирів КП витратив 2 млрд 874,8 млн грн, заробивши на цьому майже в 5 разів менше – лише 615 млн грн. Таким чином нескладно порахувати, що насправді підприємство має збиток у понад 2 млрд грн.

У "Київпастрансі" це пояснюють виконанням соціальних обов’язків – перевезенням пільгових категорій населення безкоштовно, а решту за зниженими цінами. Наприклад, йдеться про тариф 8 гривень у міському електротранспорті. Навіть робота комунальних автобусів, які беруть за свої послуги однакову ціну з приватниками – 15 гривень, не здатна зробити ситуацію на підприємстві кращою.

З цієї причини сам КП "Київпастранс" періодично заявляє про необхідність зростання тарифу на свої послуги в ідеалі до рівня їх економічної ефективності. Наприклад, у жовтні звучала цифра 20-24 гривні за поїздку.

Втім, збитковість підприємства не заважає чудово почуватися його керівництву, можливо навіть, між плачевним станом КП "Київпастранс" та розкішним способом життя його топ-менеджменту є прямий зв’язок.

Директор КП "Київпастранс" та його заступник: елітні авто, таємна дружина, розкішне життя

Ключовими фігурами у керівництві "Київпастрансу" є дві постаті – власне генеральний директор Дмитро Левченко та директор з виробництва, він же заступник гендиректора Павло Кирилюк.

Керівництво підприємства неодноразово ставало об’єктом пильної уваги ЗМІ, особливо його гендиректор Дмитро Левченко. Буквально нещодавно журналісти присвятили ціле розслідування любові Левченка до елітних "Мерседесів", нерухомості в Козині, брендового годинника та закордонних вояжів.

Механізм розслідування скандалів та звинувачень на найбільших держпідприємствах давно показав, що найбільш "вразливе" місце ДП – держзакупівлі, за яких навіть впровадження нового сервісу ProZorro не рятує від махінацій. І це цілком зрозуміло, адже на підприємстві з держзакупівлями в мільярди гривень завжди можна "відщипнути" собі трохи на безбідне життя.

Так, за даними сервісу Clarity-project КП "Київпастранс" провів понад 3,5 тисячі держтендерів на суму 25,5 млрд грн., що є величезним джерелом для різноманітних сумнівних операцій.

Як стверджують ЗМІ, займається державними закупівлями саме Павло Кирилюк, який у структурі підприємства є директором з виробництва.

Павло Кирилюк

Останньому також притаманні маленькі "слабкості" його начальства у вигляді любові до розкішних легкових авто. Так, згідно із останнью декларацією про доходи за 2020 рік, доступною на сайті НАЗК, Павло Кирилюк має легкове авто Acura, яке коштує 520 тисяч гривень і було куплено ним у 2008-му році, і мотоцикл Honda куплений ним у 2012-му році.

Те саме майно Павло Кирилюк показував і у своїй першій декларації за 2017-й рік, але тоді він замовчав про дружину Олену, на якій опинилися записані пізніше квартира у Києві та машиномісце. Також їй належить Porsche Cayenne 2008 випуску.

Втім, це єдині дані про сім’ю Павла Кирилюка, які він вніс до своєї декларації. Тож складається враження, що вся сім’я веде життя виключно на його зарплату в КП "Київпастранс", яка у 2020-му році склала 267 745 гривень. Ще 280 тисяч заступника директора КП зберігав в "Ощадбанку".

Тендера для "Київпастрансу" — як витікають гроші громади

Державні закупівлі КП "Київпастранс" та їх куратор Павло Кирилюк регулярно потрапляють у фокус уваги ЗМІ, причому вперше це трапилося ще у 2017-му році. Тоді комунальне підприємство закупило патент на організацію пасажирських перевезень міською електричкою, за що сплатило 250 тисяч гривень. Вже тоді "Економічна правда"намагалася з’ясувати у Павла Кириленка за що, власне, були заплачені ці гроші.

З того часу минули роки і тепер суми, які фігурують у розслідуваннях ЗМІ з КП "Київпастранс" набагато більше, і це зрозуміло, адже основні витрати підприємства припадає на рухомий склад, ремонти та паливо, включаючи електроенергію.

Наприклад, одним із найбільших продавців палива для "Київпастрансу" стало ТОВ "Глобал сейл", що входить до складу групи компаній "KLO". Підприємство продало "Київпастрансу" палива на 679,3 млн грн., причому, за даними ЗМІ, часом рішення про купівлю саме у них палива прямо суперечили законодавству, за яким закупівля повинна проводитися у постачальника з нижчою ціною.

У березні 2023 року скандалом супроводжувалося найбільше придбання залізничного обладнання для "Київпастрансу" на 130 млн грн. Тоді учасники тендеру пропонували поділити постачання, вважаючи, що перемога однієї компанії буде порушенням конкуренції. Проте все замовлення пішло одній компанії – ТОВ "МС Трейд Україна" — компанія вже продала КП обладнання більш ніж на 300 млн грн.

Але куди цікавіше тендер із закупівлею послуг з ремонту у 2017-2019 роках 12 трамвайної колії від вулиці Гната Юри до "Кисневого заводу". На ці роботи було витрачено понад 300 млн. грн. у чотирьох фірм, але роботи до вторгнення РФ так і не закінчилися. В результаті, на думку правоохоронців, близько 1/3 від 300 млн грн було вкрадено за рахунок економії матеріалів, використання інших інструментів та іншого.

Павло Кирилюк може сісти на 12 років?

За даними "КиївВлада", Павло Кирилюк зараз проходить обвинуваченим у кримінальному провадженні про розкрадання 13,2 млн грн під час ремонту цих трамвайних колій. За версією слідства, він склав фіктивні акти про виконання робіт ТОВ "Енергоспецремонт", що призвело до розтрати 13,2 млн грн КП "Київпастранс". Кошти, ймовірно, були виплачені за роботи, що фактично не проводилися.

Цікаво, що ТОВ "Енергоспецремонт" виграло 7 державних тендерів на 303,7 млн грн, причому всі – у КП "Київпастранс".

Зазначимо, що справа про розтрату 13,2 млн. грн. справді слухається у Вищому Антикорупційному суді України – наступне засідання призначене на 26 грудня. Оскільки Павлу Кирилюк інкримінується частина 5 статті 191 КК України "Привласнення або розтрата майна", йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Втім, як показує українська дійсність, деякі судові справи у нас можуть розглядатися роками, а іноді й більш як десятиліття.