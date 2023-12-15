Миллионы на счетах, недвижимость и семейный бизнес: что известно о депутате Киеврады, который выступил против "бюджета войны"

В своей декларации депутат указал доход от продажи недвижимости за 2 года на 5 миллионов гривен

Высказывание депутата Киеврады и главы фракции "Европейской солидарности" в горсовете Владимира Прокопива, выступившего против "бюджета войны" для столицы, вызвало недовольство украинцев. Но при этом выяснилось, что материальное положение самого депутата весьма прочное, а его семья ведет бизнес с экс-нардепом и бывшим главой Государственного управления делами Сергеем Березенко.

Недвижимость и миллионы на счетах

Так, согласно последней на данный момент декларации о доходах за 2020-й год Владимиру Прокопиву и его супруге Вере принадлежат две квартиры площадью более 100 квадратных метров, два жилых дома на 144 и 600 "квадратов". Также различные хозяйственные постройки, два гаража и четыре земельных участка площадью более 3 тысяч квадратных метров.

Сам депутат владеет Mercedes Benz 2014 года выпуска стоимостью 0,5 млн грн, а его жене принадлежит Audi E-tron 2019 года выпуска стоимостью 2,14 млн грн.

Основным добытчиком денег в семье депутата является супруга Вера Прокопив, которая в 2020-м заработала примерно 5,75 млн грн. Доходы поступили в виде зарплаты как директору собственной фирмы, от занятия предпринимательской деятельностью, продажи недвижимости и банковских процентов. Доходы Владимира Прокопива составили примерно 1,3 млн грн – туда вошла зарплата депутата Киеврады (545,5 тыс. грн), банковские проценты, доходы от аренды и продажи недвижимости.

В плане финансовых активов Вера Прокопив тоже выглядит куда более обеспечено, чем супруг – наличными и вкладами в банках в 2020-м году ей принадлежали около 3,9 млн грн, 106 тысяч долларов и 7000 евро. Владимир Прокопив отчитался о 732 тысячах гривен, 20 874 евро и 16 600 долларов.

Семейный бизнес

Отдельно стоит сказать о семейном бизнесе депутата, который формально представлен одной фирмой – ООО "ВП групп", занимающейся консультированием по вопросам коммерческой деятельности. О финансовых показателях фирмы ничего неизвестно, правда, ее уставной капитал в 7 млн 374 тыс. грн позволяет думать, что деньги у компании есть.

Впрочем, по данным аналитического сервиса YouControl, "ВП Групп" относится к бизнес-группе экс-нардепа от "Евросолидарности" бывшего главы Государственного управления делами Сергея Березенко, и его дяди – уже усопшего основателя "Проминвестбанка" Анатолия Матвиенко.

Сергей Березенко

Сам Сергей Березенко, по данным СМИ, пользуется серьезным влиянием в "Европейской солидарности" и курировал полевую работу партии на местных выборах в 2020-м году.

Бизнес на недвижимости тестя

Впрочем, блогер и журналист-расследователь Владимир Бондаренко на своей странице в Facebook обратил внимание на еще одну часть семейной собственности четы Прокопив – 10 объектов недвижимости, которые записаны на отца Веры Прокопив – Андрея Штурмая.

Как выяснил "Телеграф", речь идет об ООО "ВП Сервис", компании с названием похожим на фирму Веры Прокопив и которая принадлежит ее отцу Андрею Штурмаю. Самой фирме и принадлежат 10 помещений в столице, которые она сдает в аренду и зарабатывает на этом – в 2022-м году это были 1,8 млн грн, а в довоенному 2021-м на 1 млн грн больше.

Любопытно, что уставной фонд ООО "ВП Сервис" превышает 10,8 млн грн, что вызывает вопросы: откуда деньги на его оплату у Андрея Штурмая, который в свое время руководил филиалом ДП "Ивано-Франковского облавтодора" и явно не имел там миллионных зарплат.

В то же время сам Владимир Прокопив, судя по его декларациям, все-таки зарабатывает миллионы гривен. К примеру, не отчитываясь о своих доходах за 2021-2022 годы, он сообщил в своих декларациях о продаже двух объектов недвижимости общей стоимостью более 5 млн грн.

Тем временем в самой "Европейской солидарности" поспешили назвать слова Владимира Прокопива "неуместными и неудачными".