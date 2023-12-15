Глава "Европейской солидарности" в Киевсовете выступил против "бюджета войны": украинцы возмущены

Владимир Прокопов считает, что "города должны жить своей жизнью"

Глава "Европейской солидарности" в Киевсовете против "бюджета войны". Владимир Прокопов считает, что "города должны жить своей жизнью". Киеву не нужен бюджет, ориентированный на войну.

Это заявление депутат сделал во время выступления на заседании Киевгорсовета, где принимался бюджет столицы на 2024 год. Владимир Прокопов ответил своей коллеге Ксении Семеновой, фракция которой не поддерживала главный финансовый документ, поскольку он не ориентирован на войну.

"Бюджет войны должен в государстве быть… Вы хотите здесь (в Киеве – ред.) бюджета войны? Государственный бюджет сделайте бюджетом войны, а города должны жить своей жизнью", — сказал Прокопов.

Украинцы мгновенно отреагировали на такую позицию Владимира Прокопива. В сети появилось множество комментариев на этот счет. Некоторые люди высказались против: "Господин @poroshenko Европейская Солидарность уже победила в войне?"; "Это так называемая оппозиция, которую подавляют? Если да, то надо сильнее душить, прям до посинения; "Им не важно, будет ли Украина, миллионы за границей обеспечат счастливую жизнь".

Но есть и те, кто поддержал депутата: "А может вы объясните, из каких средств Киеву восстанавливать разрушенное жилье, школы, больницы, отстраивать метро? Кстати, почему деньги потрачены на синюю галочку, а не на ВСУ?"; "Правильно он все говорит."

Следует отметить, что 14 декабря Киевсовет принял бюджет столицы на следующий год. Расходы главного финансового документа планируются на уровне 85 млрд грн, а доходы – только 72,6 млрд грн. Среди резонансных расходных статей в проекте бюджета можно отметить следующие: выделение более 320 млн грн на строительство метро на Виноградарь, 25 млн грн — на реконструкцию парка "Наталка", 360 млн грн — на строительство Подольского моста. На строительство дорог и развитие транспортной инфраструктуры — 23,8 млрд грн.

Ранее "Телеграф" писал, что во время сессии Киевсовета мэр Киева резко высказался о людях, митингующих под стенами КГГА и требовавших выделить больше средств из столичного бюджета на помощь военным. Он посоветовал им "одеть военную форму" и идти "защищать страну".