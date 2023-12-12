Кличко назвал дату открытия Подольско- Воскресенского моста в Киеве, подробности

Долгожданное событие для многих жителей столицы должна произойти в 2024 году

Специалисты активно продолжают строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода, который был ранее открыт для проезда автобусов, спецтранспорта и автомобилей экстренных служб. Так, столичные власти заявляют, что уже к лету 2024 года жители жилого массива Троещина, которій располагается на левом берегу Днепра, смогут проезжать по нему на правый берег.

Об этом в интервью журналистам телеканала "Киев 24" сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, мост является "важным объектом для жизнедеятельности города, а также для его обороноспособности".

"Подольско-Воскресенский мостовой переход. Пандемия отсрочила движение транспорта, сдачу этого объекта. Мы его еще не сдали, но, тем не менее, уже запустили движение транспорта. Это первый шаг. Следующий шаг мы планируем летом следующего года запустить уже его. Сейчас только общественный транспорт по маршруту №111 от станции метро "Площадь Украинских Героев" до станции метро "Левобережная" курсирует по мостовому переходу", — рассказал Кличко.

Кличко отметил, что летом 2024 года, по плану столичных властей, все жители Троещины на левом берегу Днепра смогут проезжать на правый берег по этому мостовому переходу.

Троещина - это историческая местность на левом берегу

Как сообщалось ранее, строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода является одним из самых масштабных киевских долгостроев. Строительство конструкции продолжается начиная с 1990-х годов. Этот мост должен стать самым большим арочным мостом в Европе.

Подробнее об истории этого столичного долгостроя, сколько на него уже потратили денег, сколько бюджетных средств разворовали и что будет с известным обещанием чиновников проложить новую ветку метро на Троещину — читайте в статье: "В Киеве снова задерживается запуск моста на Воскресенку: "Телеграф" выяснил некоторые подробности".

Ранее "Телеграф" сообщал о том, в Киеве в экстренном порядке перекрыли движение на шести станциях метрополитена. Как оказалось, в тоннеле метро "Демеевская" произошла разгерметизация и вода начала подтапливать рельсы. На место происшествия прибыл мэр Киева Виталий Кличко, который предположил, что подтопление произошло из-за нарушения условий строительства.

По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности земли.

За это время специалисты планируют провести необходимые обследования и выполнить соответствующие восстановительные работы.