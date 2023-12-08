Подтопление и закрытие метро в Киеве: что происходит на самом деле и сколько продлится транспортный коллапс

В КГГА говорят, что разгерметизацию щитов могли спровоцировать ошибки при строительстве тоннеля в опасной зоне

Новость о закрытии участка синей ветки метро в Киеве на срочный ремонт застала горожан врасплох. Городские власти анонсировали перекрытие движения на шести станциях и начало ремонтных работ с 9 декабря. Впрочем, уже днем 8 декабря в КГГА сообщили о прекращении движения метро от "Лыбедской" до "Теремков".

ЧП или катастрофа: что на самом деле произошло на синей ветке:

Как сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, с понедельника на участке близ "Лыбедской" эксперты и инженеры обнаружили проблемную зону, которую подтапливало.

Поэтому на заседании Постоянной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям КГГА решили в срочном порядке начать ремонт на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбедская". А поскольку ситуация ухудшалась, то, учитывая безопасность пассажиров, движение поездов решили остановить уже с сегодняшнего дня.

"Нужно будет разрыть тоннель и заменить его часть под рекой Лыбедь, который строили в 2008-2010 годах. И во время строительства были проблемы из-за того, что там под плавунами утонул туннелепроходный щит. Поэтому работы больше выполняли в ручном режиме, а не автоматизированном. Сейчас это сказывается.Там нужно будет разрыть большой участок (залегание 5-8 метров глубины), выделив часть, которая пропускает воду", — уточнил он.

Как сообщил на экстренном брифинге начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, специалисты подземки проводили круглосуточный мониторинг перегона между станциями в проблемной зоне, чтобы не останавливать движение раньше.

"Мы следили, чтобы не появлялись новые трещины и дополнительные утечки. Но сегодня после утреннего пика мы увидели новые трещины, и это уже — угроза для безопасности перевозки наших пассажиров. Поэтому приняли решение остановить движение по этому участку в 13:35. Параллельно мы уже занимаемся работами по ликвидации этой ситуации", — рассказал Брагинский.

Трещины конструкции перегона на синей ветке

Из-за трещин просачивается вода, тоннель теоретически может рухнуть

По его словам, со следующего понедельника эксперты Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций начнут комплексный анализ геодезии в опасной зоне и должны предоставить свои выводы, почему тоннель начал трескаться. Они дадут свои рекомендации по поводу старта новых строительных работ. Первый промежуточный отчет ожидается через две недели.

"После этого над тоннелем выроют котлован. Мы должны извне добраться до тоннеля, чтобы увидеть, были ли генподрядчиками выполнены нормы, предусмотренные проектом. То есть, была ли там сделана гидроизоляция, было ли химзакрепление. Другими словами, соответствовали ли выполненные работы проекту строительства, или нет", – добавил руководитель КП.

Проблемный участок с подтоплениями и трещинами

Из-за подтопления внутри туннеля уже формируются "сталактиты"

Отметим, что метрополитен является объектом повышенной электрической опасности, ведь поезда подземки питаются от сети постоянного тока от контактного рельса (напряжение которой составляет 550—975 вольт постоянного тока). Поэтому гидроизоляция тоннелей является одной из ключевых условий безопасности.

Некоторые пользователи соцсетей заподозрили, что проблемы подземки могли спровоцировать и строительные работы нового ТРЦ — Ocean Mall — на 100 000 кв. м возле ст. м. "Лыбедская".

Проект нового ТРЦ возле "Лыбедской"

Будет ли транспортный коллапс и на сколько месяцев/лет затянется ремонт

Предварительно, как анонсировали в КГГА, ремонт перегонного тоннеля будет длиться полгода. Как сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, из-за ремонта перегонного тоннеля на синей ветке метрополитена с сегодняшнего дня от станции метро "Теремки" до ст. "Лыбидская" организовано движение наземного транспорта, которое будет дублировать маршруты закрытых станций метро.

Впрочем, в соцсетях жители Голосеевского района и депутаты Киевсовета уже предрекают коллапс общественного транспорта. К примеру, во время воздушных тревог, когда наземный транспорт должен останавливаться.

"Как думаете, на сколько месяцев/лет затянется ремонт перегонного тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбидская"? Набрасывайте ваши варианты в комментариях! Пока запланировано 6 месяцев. Закрывают шесть!!! станций метро: "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки". Обещают организовать общественный транспорт… который останавливается во время воздушных тревог. Еще можете набрасывать в комментариях лайфхаки для тех, кто избегал маршруток, выбирая метро, как проехаться в маршрутке, заплатив легально, например", — написала депутат Киевсовета Евгения Кулеба у себя в Facebook-аккаунте.

В комментариях под ее сообщением горожане с пессимизмом восприняли экстренное закрытие шести станций.

Ожидаемая порция критики городским властям досталась и от урбаниста Дмитрия Макогона: "Если сравнить город с автомобилем, то Кличко и его команда, это — о чуваках, которые берут разбитую тачку, которой нужна капиталка, делают ей марафет, скручивают пробег, затыкают жвачкой радиатор и увешивают ее неоном, и это все впаривают покупателю".

По его словам, проблема в том, что покупатель каждый раз ведется на марафет в виде парков "Наталок" и улиц с хорошим тротуаром, а отсутствие дождевой канализации его не очень волнует.

"К сожалению, этот наш покупатель не видит, что те, кто ему каждый раз впаривает хорошую обложку, не способны реализовать действительно сложные инфраструктурные проекты, которые нужны городу. Более того, эти управленцы не способны содержать существующие. А специалисты, которые могли бы это делать, не будут работать с мошенниками. Поэтому нас и дальше будут ждать аварии и усталость разных сооружений", — спрогнозировал эксперт.

Как сообщалось, тем временем строительство метро на Виноградарь не останавливается и продолжится уже в 2024 году, на что из городского бюджета планируют дополнительно выделить средства.

Также "Телеграф" писал, почему судьба метро на Троещину остается до сих пор неопределенной.