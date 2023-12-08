Підтоплення і закриття метро у Києві: що відбувається насправді і скільки триватиме транспортний колапс

В КМДА кажуть, що розгерметизацію щитів могли спричинити помилки при будівництві тунелю в небезпечній зоні

Новина про закриття ділянки синьої гілки метро в Києві на терміновий ремонт застала містян зненацька. Міська влада анонсувала перекриття руху на шести станціях і початок ремонтних робіт з 9 грудня. Втім, вже удень 8 грудня в КМДА повідомили про припинення руху метро від "Либідської" до "Теремків".

НП чи катастрофа: що насправді сталося на синій гілці:

Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, з понеділка на ділянці поблизу "Либідської" експерти та інженери виявили проблемну зону, яку підтоплювало.

Тому на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА вирішили у терміновому порядку почати ремонт на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська". А оскільки ситуація погіршувалася, то з огляду на безпеку пасажирів рух поїздів вирішили зупинити вже із сьогоднішнього дня.

"Потрібно буде розрити тунель і замінити його частину під річкою Либідь, який будували в 2008-2010 роках. І під час будівництва були проблеми через те, що там під плавунами втонув тунелепрохідний щит. Тому роботи більше виконували в ручному режимі, а не автоматизованому. Зараз це дається взнаки. Там потрібно буде розрити велику ділянку (залягання 5-8 метрів глибини) виділити частину, яка пропускає воду", — уточнив він.

Як повідомив на екстреному брифінгу начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський, фахівці підземки проводили цілодобовий моніторинг перегону між станціями в проблемній зоні, щоб не зупиняти рух раніше.

"Ми стежили, щоб не з'являлися нові тріщини і додаткові витікання. Але сьогодні після ранкового піку ми побачили нові тріщини і це вже — загроза для безпеки перевезення наших пасажирів. Тому прийняли рішення зупинити рух по цій ділянці о 13:35. Паралельно ми вже займаємося роботами з ліквідації цієї ситуації", — розказав Брагінський.

Тріщини конструкції перегону на синій гілці

Через тріщини просочується вода, тунель теоретично може завалитися

За його словами, з наступного понеділка експерти Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій почнуть комплексний аналіз з геодезії в небезпечній зоні та мають надати свої висновки, чому тунель почав тріскатися. Вони дадуть свої рекомендації для старту нових будівельних робіт. Перший проміжний звіт очікується через два тижні.

"Після цього над тунелем вириють котлован. Ми повинні ззовні дістатися до тунелю, щоб побачити, чи було генпідрядником виконано норми, передбачені проєктом. Тобто, чи була там зроблена гідроізоляція, чи було хімзакріплення. Іншими словами, відповідали виконані роботи проєкту будівництва чи ні", — додав керівник КП.

Проблемна ділянка з підтопленнями і тріщинами

Від підтоплення всередині тунелю вже формуються "сталактити"

Зазначимо, метрополітен є об'єктом підвищеної електричної небезпеки, адже поїзди підземки живляться від мережі постійного струму від контактної рейки (напруга якої становить 550—975 вольт постійного струму). Тому гідроізоляція тунелів є однією з ключових умов безпеки.

Деякі користувачі соцмереж водночас запідозрили, що проблеми підземки могли спровокувати і будівельні роботи нового ТРЦ — Ocean Mall — на 100 000 кв. м біля ст. м. "Либідська".

Проєкт нового ТРЦ біля "Либідської"

Чи буде транспортний колапс і на скільки місяців/років затягнеться ремонт

Попередньо, як анонсували в КМДА, ремонт перегінного тунелю триватиме пів року. Як повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, через ремонт перегінного тунелю на синій гілці метрополітену відсьогодні від станції метро "Теремки" до ст. "Либідська" організовано рух наземного транспорту, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро.

Втім, у соцмережах жителі Голосіївського району і депутати Київради вже передрікають колапс громадського транспорту. Наприклад, під час повітряних тривог, коли наземний транспорт має зупинятися.

"Як думаєте, на скільки місяців/років затягнеться ремонт перегінного тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська"? Накидайте ваші варіанти в коментарях! Поки заплановано 6 місяців. Закривають шість!!! станцій метро: "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки". Натомість обіцяють організувати громадський транспорт… який зупиняється під час повітряних тривог. Ще можете накидати в коментарях лайфхаки для тих, хто уникав маршруток, обираючи метро, як проїхатися в маршрутці, заплативши легально, наприклад", — написала депутатка Київради Євгенія Кулеба у себе в Facebook-акаунті.

У коментарях під її дописом містяни з песимізмом сприйняли екстрене закриття шести станцій.

Очікувано порція критики міській владі дісталася і від урбаніста Дмитра Макогона: "Якщо порівняти місто з автомобілем, то Кличко і його команда, це про чуваків, які беруть розбиту тачку, якій потрібна капіталка, роблять їй марафет, скручують пробіг, затикають жуйкою радіатор і звичайно обвішують її неоном, і це все впарюють покупцю".

За його словами, проблема в тому, що покупець щоразу ведеться на "марафет" у вигляді парків "Наталок" і вулиць з гарним мощенням, а відсутність дощової каналізації його не дуже хвилює.

"На жаль, цей наш покупець не бачить, що ті, хто йому щоразу впарює гарну обкладинку, не здатні реалізувати дійсно складні інфраструктурні проекти, які потрібні місту. Більше того, ці управлінці не здатні утримувати існуючі. А фахівці, які б могли це робити, не будуть працювати з шахраями. Тож нас і далі будуть чекати аварії та втомленість різних споруд", — спрогнозував експерт.

Як повідомлялось, тим часом будівництво метро на Виноградар досі триває та продовжиться вже у 2024 році, на що з міського бюджету планують додатково виділити кошти.

Також "Телеграф" писав, чому доля метро на Троєщину залишається досі невизначеною.