У Києві закрили шість станцій метро. Як доїхати додому і пересуватись надалі (маршрути)

Спальний масив лишився відрізаним від центру

У Києві раптово намалювався логістичний апокаліпсис — мешканці спального району на правому березі опинилися "відрізаними від світу" на пів року через аварійний ремонт метро. Ситуація ускладнюється тим, що наземний комунальний транспорт просто зупиняється під час повітряних тривог, а останні можуть тривати годинами. Це все під час мінусової зимової температури. До цього додається вишенька на торті у вигляді вимоги носити з собою готівку для проїзду на маршрутках, інакше додому не потрапиш.

Київська влада спробувала полегшити колапс, запустивши додаткові наземні види транспорту. "Телеграф" розповідає, як тепер потрапити у центр на роботу мешканцям цього району та головне, повернутися назад:

Які станції закрилися (схема)

Станом на зараз зачинені для руху поїздів шість станцій "синьої гілки":

"Деміївська",

"Голосіївська",

"Васильківська",

"Виставковий центр",

"Іподром",

"Теремки".

Тобто, максимум, куди можна дістатися з центру, це — метро "Либідська". На щастя, це непоганий транспортний вузол та популярна нині локація через наявність там ТРЦ, у пішій доступності є зупинки маршруток, але вони можуть бути не розрахованими на таку кількість пасажирів.

Схема метро, закрилися шість станцій

Станції будуть цілодобово відчиненими в режимі укриття. Триватиме закриття 6 місяців.

Причини: тунель підтоплюється

Закриття мало відбутися з 9 грудня, але екстрено станцію зачинили 8 грудня о 13:45 через небезпеку. Всіх вигнали зі станції Васильківська, а потяги зупинили рух до Либідської. Як згодом пояснили у київській владі, після ранкового піку, на стелі тунелю виявили тріщини, а це — загроза обвалу.

У метрополітені пояснили, що причина — стан ґрунту, адже поруч протікає річка Либідь. Тому відбуваються нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу. Споруди можуть втратити стійкість.

Ось як виглядає тунель між Либідською та Деміївською, туди прибуває вода:

У соцмережах розмірковують, що могло стати причиною надзвичайної ситуації.

Депутатка Ксенія Семенова пише, що порушена герметизація тунелю, зараз на рейках значне підтоплення – буквально струмок води з піском, який є абразивом і під час значних об’ємів фільтрації ще більше пошкоджуватиме слабкі місця обробки тунелю. Через це введено обмеження швидкості вагонів – 15 км/год. Проблема існує біля тижня і поки погіршується.

"Ділянка між станціями Либідська та Деміївська була проблемною ще під час будівництва, під час першої спроби проходки у радянські часи сталася аварія через складні обводнені ґрунти, що заморозило будівництво на довгі роки", — пише Семенова.

Історик Андрій Плахонін у Facebook написав, що все через грубі прорахунки на стадії проєктування та корупція на стадії будівництва. Мовляв, винні попередники Кличка і сьогодні всі побачили, як збудували метро.

"Ділянка під річкою Либідь має складну геологію, через що будівництво (хоча треба було б землю) заморозили на кілька десятиліть… Багато речей у буквальному значенні лежать на поверхні. — Від астрономічних хабарів за підряди (які, своєю чергою, фатально позначаються на якості та кількості будматеріалів та робіт), про які я чув безпосередньо від тих, хто давав ці хабарі. До чисто анекдотичних прикладів якось підземного переходу, збудованого не впоперек Васильківської, а вздовж вулиці на станції "Виставковий центр" (обсяг робіт формально виконано, а витрати при цьому скорочені в кілька разів – куди поділася різниця залишається лише здогадуватися)", — пише Плахонін.

Він звернув увагу на те, що протягом року після запуску гілки до "Васильківської" близько кілометра цієї вулиці просіло. Місцями до пів метра, причому на ділянці підйому від Голосіївської площі, де немає жодних підземних річок.

Альтернативні маршрути

Десятки тисяч мешканців житлового масиву Теремки добиратимуться до центру з пересадками. Також біля "Виставкового центру" розташовані корпуси Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що ускладнить доїзд студентам-киянам (для гостей міста є гуртожитки у пішій досяжності). Апокаліпсис на зупинках почався вже, а варіантів добратися до масиву не так вже й багато.

Автобус №2м їде за маршрутом метро від Теремків до Либідської

Нові маршрути

Від "Теремків" до "Либідської" запустили наземний транспорт, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро. Потім треба буде пересісти у метро на "Либідській".

Автобус №2м " Кібернетичний центр – ст. м. "Теремки" – ст. м. "Либідська". Інтервал руху — 1 хвилина .

Кібернетичний центр – ст. м. "Теремки" – ст. м. "Либідська". Інтервал руху — . Тролейбус №43к "Кібернетичний центр – ст. м. "Либідська". Інтервал руху — 3 хвилини .

"Кібернетичний центр – ст. м. "Либідська". Інтервал руху — . Автобус №38 подовжать до ст. м. "Либідська". Інтервал — 17 хв.

Тролейбус №43к маршрут

Автобус №38

(!) КМДА скасувала тролейбус № 50 на Троєщину з Либідської (йшов мостом Патона через Дарницьку площу). А тролейбус №50к "вул. Милославська – пл. Дарницька" (чисто лівий берег) збільшує кількість рухомого складу. Інтервал — 9 хв.

Дізнатися маршрути можна у додатку та на сайті "EasyWay громадський транспорт", його зручність у тому, що він показує, який саме автобус до вас найближче у цей момент. Комунальні види транспорту можна дивитися на карті "Транспорт online". Також можуть стати у пригоді Google Maps.

Приватні маршрутки

Настав зірковий час жовтих "Богданів", адже на маршрутки тепер має впасти основне навантаження для сполучення з житловим масивом "Теремки". Від Либідської їдуть такі маршрутки: №801, 812, 825, 416, 491, 729, 507, 212.

Автобуси й маршрутки від Либідської до Теремків

Тролейбуси

43, 11, а також 42д + маршрутка 499.

Тролейбуси від Либідської до Теремків

Інші варіанти дістатися до центру

Також від "Васильківської" до Глибочицької, м. Лук'янівської ходить маршрутка 499. До Хрещатика з "Теремків" тепер треба їхати маршруткою 801, а потім пересісти на 14-ий тролейбус, або ж обрати маршрутку 825 та прямувати до Великої Васильківської, звідки ще 15 хвилин йти пішки. Підходять також комбінації: маршрутка 801 + автобус 118. Також у центр ходить маршрутка 507 із зупинки Льодовий стадіон.

Маршрут 499 до "Лук'янівської"

Як доїхати на вокзал

Тримати зв'язок з цивілізацією можна завдяки тролейбусу 12, який їде від ст. м. Васильківська — Залізничний вокзал "Центральний".

12-ий тролейбус на вокзал

Також зв'язок з великою землею забезпечує автобус 119 — він прямує від кінцевої зупинки на вул. Василя Касiяна до Контрактової площі та проїжджає Центральний залізничний вокзал.

Автобус 119 на Теремки

Станом на 17:15, 8 грудня, доїхати на таксі з Майдану Незалежності на Теремки можна за 312 грн, а з Либідської до Теремків поїздка коштуватиме 199 грн.

Ціни на таксі до "Теремків"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві розпочався хаос через закриття станцій метро. На "Либідській" утворилися натовпи, які буквально випадали з дверей громадського транспорту, намагаючись якнайшвидше виїхати.