В Киеве закрыли шесть станций метро. Как доехать домой и передвигаться дальше (маршруты)

Спальный массив остался отрезанным от центра

В Киеве внезапно нарисовался логистический апокалипсис — жители спального района на правом берегу оказались "отрезанными от мира" на полгода из-за аварийного ремонта метро. Ситуация усугубляется тем, что наземный коммунальный транспорт просто останавливается во время воздушных тревог, а последние могут длиться часами. Это все во время минусовой зимней температуры. К этому прилагается вишенка на торте в виде требования носить с собой наличные деньги для проезда на маршрутках, иначе домой не попадешь.

Киевские власти попытались облегчить коллапс, запустив дополнительные наземные виды транспорта. Телеграф рассказывает, как теперь попасть в центр на работу жителям этого района и главное, вернуться назад:

Какие станции закрылись (схема)

На данный момент закрыты для движения поездов шесть станций "синей ветви":

"Демеевская",

"Голосеевская",

"Васильковская",

"Выставочный центр",

"Ипподром",

"Теремки".

То есть максимум, куда можно добраться из центра, это — метро "Лыбедская". К счастью, это неплохой транспортный узел и популярная локация из-за наличия там ТРЦ, в пешей доступности есть остановки маршруток, но они могут быть не рассчитаны на такое количество пассажиров.

Схема метро, закрылись шесть станций

Станции будут круглосуточно открыты в режиме укрытия. Закрытие будет продолжаться 6 месяцев.

Причины: тоннель подтапливается

Закрытие должно было состояться с 9 декабря, но экстренную станцию закрыли 8 декабря в 13:45 из-за опасности. Всех выгнали со станции Васильковская, а поезда остановили движение к Лыбедской. Как впоследствии объяснили в киевских властях, после утреннего пика на потолке тоннеля обнаружили трещины, а это угроза обвала.

В метрополитене объяснили, что причина — состояние почвы, ведь рядом протекает река Лыбедь. Поэтому происходят неравномерные процессы разуплотнения, виброползучести вокруг грунтового массива и нагрузки на туннельную оправу. Сооружения могут потерять стойкость.

Вот как выглядит туннель между Лыбедской и Демеевской, туда прибывает вода:

В соцсетях размышляют, что могло стать причиной чрезвычайной ситуации.

Депутат Ксения Семенова пишет, что нарушена герметизация тоннеля, сейчас на рельсах значительное подтопление – буквально ручей воды с песком, который является абразивом и во время значительных объемов фильтрации будет еще больше повреждать слабые места обработки тоннеля. Поэтому введено ограничение скорости вагонов – 15 км/ч. Проблема существует около недели и пока усугубляется.

"Участок между станциями Лыбедская и Демеевская был проблемным еще во время строительства, во время первой попытки проходки в советские времена произошла авария из-за сложных обводненных грунтов, что заморозило строительство на долгие годы", — пишет Семенова.

Историк Андрей Плахонин в Facebook написал, что все из-за грубых просчетов на стадии проектирования и коррупции на стадии строительства. Мол, виноватые предшественники Кличко и сегодня все увидели, как построили метро.

"Участок под рекой Лыбедь имеет сложную геологию, из-за чего строительство (хотя нужно было бы землю) заморозили на несколько десятилетий… Многие вещи в буквальном смысле лежат на поверхности. — От астрономических взяток за подряды (которые, в свою очередь, фатально сказываются на качестве и количества стройматериалов и работ), о которых я слышал непосредственно от тех, кто давал эти взятки. К чисто анекдотических примеров подземного перехода, построенного не поперек Васильковской, а вдоль улицы на станции "Выставочный центр" (объем работ формально выполнен, а затраты при этом сокращены в несколько раз – куда делась разница остается только догадываться)", — пишет Плахонин.

Он обратил внимание, что в течение года после запуска ветки до "Васильковской" около километра этой улицы просело. Местами до полуметра, причем на участке подъема от Голосеевской площади, где нет подземных рек.

Альтернативные маршруты

Десятки тысяч жителей жилмассива Теремки будут добираться в центр с пересадками. Также возле "Выставочного центра" расположены корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, что усложнит доезд студентам-киевлянам (для гостей города есть общежития в пешей досягаемости). Апокалипсис на остановках начался уже, а вариантов добраться до массива не так уж много.

Автобус №2м едет по маршруту метро от Теремков до Лыбидской

Новые маршруты

От "Теремков" до "Лыбедской" запустили наземный транспорт, дублирующий маршруты закрытых станций метро. Затем нужно будет пересесть в метро на "Лыбедской".

Автобус №2м " ибернетический центр — ст. м. "Теремки" — ст. м. "Лыбедская". Интервал движения — 1 минута .

ибернетический центр — ст. м. "Теремки" — ст. м. "Лыбедская". Интервал движения — . Троллейбус №43к "Кибернетический центр — ст. м. "Лыбедская". Интервал движения — 3 минуты .

"Кибернетический центр — ст. м. "Лыбедская". Интервал движения — . Автобус №38 продлят до ст. м. "Лыбедская". Интервал — 17 мин.

Троллейбус №43к маршрут

Автобус №38

(!) КГГА упразднила троллейбус № 50 на Троещину из Лыбидской (шел мостом Патона через Дарницкую площадь). А троллейбус №50к "ул. Милославская – пл. Дарницкая" (чисто левый берег) увеличивает количество подвижного состава. Интервал — 9 мин.

Узнать маршруты можно в приложении и на сайте "EasyWay общественный транспорт", его удобство в том, что он показывает, какой именно автобус к вам ближе всего в этот момент. Коммунальные виды транспорта можно посмотреть на карте "Транспорт online". Также могут быть пригодиться Google Maps.

Частные маршрутки

Настало звездное время желтых "Богданов", ведь на маршрутки теперь должна упасть основная нагрузка для сообщения с жилым массивом "Теремки". От Лыбидской едут следующие маршрутки: № 801, 812, 825, 416, 491, 729, 507, 212.

Автобусы и маршрутки от Лыбидской до Теремков

Троллейбусы

43, 11, а также 42д + маршрутка 499.

Троллейбусы от Лыбидской до Теремков

Другие варианты добраться до центра

Также от "Васильковской" до Глубочицкой, г. Лукьяновской ходит маршрутка 499. До Крещатика из "Теремков" теперь нужно ехать маршруткой 801, а затем пересесть на 14-й троллейбус, или выбрать маршрутку 825 и следовать в Большую Васильковскую, откуда еще 15 минут идти пешком. Подходят комбинации: маршрутка 801 + автобус 118. Также в центр ходит маршрутка 507 с остановки Ледовый стадион.

Маршрут 499 на "Лукьяновскую"

Как доехать на вокзал

Держать связь с цивилизацией можно благодаря троллейбусу 12, едущему от ст. м. Васильковская до ст. Железнодорожный вокзал "Центральный".

12-й троллейбус на вокзал

Также связь с большой землей обеспечивает автобус 119 — он следует от конечной остановки на ул. Василия Касияна до Контрактовой площади и проезжает по Центральному железнодорожному вокзалу.

Автобус 119 на Теремки

По состоянию на 17:15, 8 декабря, доехать на такси с Майдана на Теремки можно за 312 грн, а из Лыбедской в Теремки поездка будет стоить 199 грн.

Цены на такси до "Теремков"

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве начался хаос из-за закрытия станций метро. На "Лыбедской" образовались толпы, буквально выпадавшие из дверей общественного транспорта, пытаясь как можно быстрее уехать.