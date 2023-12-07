Красивая и безопасная: главная елка Харькова установлена в метро (репортаж "Телеграфа")

Рождественская сказка в харьковском метро

В Харькове, вслед за столицей Украины, установили рождественскую елку и торжественно ее зажгли. Красавица заиграла праздничными огоньками в День Святого Николая в среду, 6 ноября.

Радует харьковчан и гостей города елка в метро, на станции "Университет". Эксклюзивные фото с открытия для "Телеграфа" сделал корреспондент Ян Доброносов.

Рождественскую красавицу уже второй год подряд с целью безопасности устанавливают именно в харьковской подземке. Некоторые станции метро украсили новогодними декорациями и иллюминацией.

Пресс-служба Центрального парка Харькова отметила, что на украшение елки и станций метро потратили три ночи, а все декорации — те, которые до полномасштабного вторжения украшали аллеи Центрального парка.

Станция метро "Университет" на карте

"С утра 6 декабря праздничные декорации на территории метрополитена уже с работающей иллюминацией. По поводу каких-то дополнительных аттракций и торжеств – пока не запланировано", – сообщил пресс-секретарь КП "Харьковский метрополитен" Алексей Битнер.

А на станции метро "Исторический музей" работает Домик Святого Николая.

Станция метро "Исторический музей" на карте

Ранее "Телеграф" писал, что в День Святого Николая, 6 декабря, в Дарницком районе столицы засияли огни на 10-метровой искусственной елке.