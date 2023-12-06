Главная елка Украины зажгла огни: фото и видео "Телеграфа"

Елку и фотозону украсили в патриотическом стиле

В Киеве по традиции в День Святого Николая открыли главную елку страны на Софиевской площади. Огни на зимней красавице зажег мэр столицы Виталий Кличко.

Эксклюзивные фото с открытия для "Телеграфа" сделал корреспондент Ян Доброносов. На Софиевской площади собралось немало людей.

По словам Виталия Кличко, 12-метровая елка искусственная, как и в прошлом году. Она установлена за деньги меценатов, а тема локации называется "Храбрые сердца" и посвящена украинским защитникам и защитницам. На вершине елки вместо звезды красуется золотистый трезубец, а игрушки подобраны в цвета флага — голубые и желтые.

Рядом с елкой обустроена фотозона в виде сердца, которая посвящена украинским воинам. Ведь 6 декабря не только День Святого Николая, но и День ВСУ. Вокруг сердца также размещены елки поменьше, которые украшены желто-синими сердцами.

"За донат каждый посетитель может унести с собой одно украшение на память. Задонатить можно через qr-коды, которые предоставляют благотворительные и волонтерские организации, которые присоединились к инициативе", – рассказал Виталий Кличко.

На Софиевской площади собрались как взрослые, так и дети. Все они с радостью фотографировались на фоне новогодних декораций, смеялись и радовались праздникам. Мэр столицы добавил, что путин стремится запугать украинцев и отобрать у них праздник, но благодаря тем, кто сегодня на фронте, у жителей Украины есть возможность отмечать праздники.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где в Киеве можно купить елку на Новый год. Опубликованы адреса официальных мест.