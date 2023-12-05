Уже протестировали гирлянды: в Киеве начали украшать главную елку страны (видео)

Елка установлена и украшена без привлечения средств из бюджета Киева

Во вторник, 5 декабря, в Киеве приступили к украшению главной елки страны, которая полностью была смонтирована в понедельник, 4 декабря, на Софийской площади. Ее торжественное открытие состоится в среду, 6 декабря, и будет приурочено к празднованию Дня святого Николая. Огни на елке планируют зажечь с наступлением сумерек.

На данный момент на елке уже развесили гирлянды и начали их тестировать. Об этом сообщает "УНИАН" с места событий. Простоит елка в столице до 10 января 2024 года, а затем ее демонтируют.

Игрушки на елке имеют форму сердец

Так, верхушку праздничного дерева украшает государственный символ – трезубец. Игрушки на елке имеют форму сердец в цветах флага Украины. Гирлянды на елке уже развесили и протестировали.

Игрушки на елке имеют форму сердец

В этом году праздничное дерево имеет в высоту 12 метров, а в искусственной хвое зеленого цвета можно заметить белые вкрапления.

Елка будет установлена исключительно на средства меценатов и с соблюдением режима ограничения использования электроэнергии. Средства из бюджета Киева выделяться не будут.

Что касается празднований, то в Рождество и Новый Год в Киеве не будет никаких массовых мероприятий на отрытых территориях — ни ярмарок, ни концертов, ни фуд-кортов. Такое решение принял Совет Обороны Киева.

Тем не менее, возможно проведение точечных празднований на закрытых территориях с соблюдением всех правил безопасности, но также исключительно за средства меценатов.

Напомним, что в 2022 году столичные власти установили "елку несокрушимости" в Киеве. Она стала символом веры в нашу победу, наших военных и стойкость всех украинцев.

Так выглядела главная елка страны в 2022 году

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Киев готовится к зимним праздникам: чего ждать киевлянам и гостям города. Столица Украины готовится встречать рождественские праздники вместе со всей Украиной. Начальник Киевской МВА Сергей Попко отметил, что проведение празднований не планируется.

Начальник Киевской МВА подчеркнул, что киевляне и гости столицы должны помнить о запрете использования фейерверков и петард, ведь это предусмотрено законом Украины. Более того, звуковые и световые сигналы могут восприниматься как звуки взрывов, что может навредить людям с ПТСР.