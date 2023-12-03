Киев готовится к зимним праздникам: чего ждать киевлянам и гостям города

Будет ли Новогодняя ночь исключением для действия комендантского часа

Столица Украины готовится встречать рождественские праздники вместе со всей Украиной. Начальник Киевской МВА Сергей Попко отметил, что проведение празднований не планируется.

Также отмечается, что на период зимних праздников комендантский час в столице будет действовать без изменений с 00:00 до 05:00. Об этом сообщает КМВА в Telegram.

В Киевской МВА сообщают, что начало монтажных работ по установке новогодней елки запланировано на воскресенье, 3 декабря. Торжественное открытие состоится 6 декабря – в День святого Николая и простоит елка до 10 января 2024 года.

Сергей Попко подчеркнул, что елка будет установлена исключительно на средства меценатов — без расходов бюджетных средств на обустройство новогодней красавицы и электроэнергию.

Что касается празднований, то в Рождество и Новый Год в Киеве не будет никаких массовых мероприятий на отрытых территориях — ни ярмарок, ни концертов. Такое решение принял Совет Обороны Киева. Тем не менее, возможно проведение точечных празднований на закрытых территориях с соблюдением всех правил безопасности, но также исключительно за средства меценатов.

Начальник Киевской МВА подчеркнул, что киевляне и гости столицы должны помнить о запрете использования фейерверков и петард, ведь это предусмотрено законом Украины. Более того, звуковые и световые сигналы могут восприниматься как звуки взрывов, что может навредить людям с ПТСР.

Ранее "Телеграф" писал, что в Дарницком районе Киева было решено установить елку и обустроить яркую праздничную локацию с иллюминацией.