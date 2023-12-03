Київ готується до зимових свят: чого очікувати киянам та гостям міста

Чи буде Новорічна ніч винятком для дії комендантської години

Столиця України готується зустрічати різдвяні свята разом зі всією Україною. Начальник Київської МВА Сергій Попко наголосив на тому, що проведення святкувань не планується.

Також зазначається, що на період зимових свят комендантська година у столиці діятиме без змін з 00:00 до 05:00. Про це повідомляє КМВА у Telegram.

У Київській МВА повідомляють, що початок монтажних робіт із встановлення новорічної ялинки заплановано на неділю, 3 грудня. Урочисте відкриття відбудеться 6 грудня – на День святого Миколая, та простоїть ялинка до 10 січня 2024 року.

Сергій Попко наголосив, що ялинка буде встановлена виключно за кошти меценатів — без витрат бюджетних коштів на облаштування новорічної красуні та на електроенергію.

Щодо святкувань, то на Різдво та Новий Рік у Києві не буде жодних масових заходів на відритих територіях — ані ярмарок, ані концертів тощо. Таке рішення, ухвалила Рада Оборони Києва. Проте можливе проведення точкових святкувань на закритих територіях з дотриманням усіх правил безпеки, але також виключно за кошти меценатів.

Начальник Київської МВА наголосив, що кияни та гості столиці мають памʼятати, про заборону використання феєрверків та петард, адже це передбачено законом України. Ба більше, звукові та світові сигнали можуть сприйматись як звуки вибухів, що може нашкодити людям з ПТСР.

Раніше "Телеграф" писав, що у Дарницькому районі Києва було вирішено встановити ялинку та облаштувати яскраву святкову локацію з ілюмінацією.