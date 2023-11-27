У Києві встановлять головну ялинку країни: міський бюджет не постраждає

Незважаючи на війну життя продовжується

Щороку головну ялинку країни встановлюють у столиці. З початком повномасштабної війни київська влада вирішила не змінювати традицій і у 2023 році також буде встановлена ялинка на Софійській площі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму офіційному Телеграм-каналі. Напад росії – це не привід відмовлятися від різдвяного дива.

Так, у 2022 році столична влада встановила "ялинку незламності" у Києві. Вона стала символом віри у нашу перемогу, наших військових та стійкість усіх українців.

Ялинка у столиці у 2022 році

Цього ж року головну ялинку країни за традицією було вирішено встановити на Софійській площі. Таке рішення ухвалила Рада оборони столиці.

Місто на цей захід грошей не витрачатиме. Як і минулого року, ялинку встановлять та прикрасять за рахунок меценатів. І з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії.

Також важливо пам’ятати й про те, що цього року Різдво відзначатиметься за новоюліанським календарем, ялинку розпочнуть встановлювати раніше, до 6 грудня. І приберуть, відповідно, теж раніше — до 10 січня.

Також зазначається, що масових заходів, ярмарків та розваг на Софійській площі не передбачено.

Якщо райдержадміністрації міста плануватимуть якісь святкові заходи у районах, то виключно з дотриманням правил безпеки у місцях, де є укриття. І ці заходи також проводитимуться не за рахунок київського бюджету.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що столична влада розповіла, як Київ готовий на випадок повторного нападу Росії. Ворог не залишає спроб захопити якнайбільше територій України, тому виключати загрози нападу окупантів із північного напрямку не можна.