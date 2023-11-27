В Киеве установят главную елку страны: городской бюджет не пострадает

Несмотря на войну жизнь продолжается

Ежегодно главную елку страны устанавливают в столице. С началом полномасштабной войны киевские власти решили не изменять традициям и в 2023 году также будет установлена елка на Софийской площади.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем официальном Телеграм-канале. Нападение россии – это не повод отказываться от рождественского чуда.

Так, в 2022 году столичне власти установили "елку несокрушимости" в Киеве. Она стала символом веры в нашу победу, наших военных и стойкость всех украинцев.

Елка в столице в 2022 году

В этом же году главную елку страны по традиции, было решено установить на Софийской площади. Такое решение принял Совет обороны столицы.

Город на данное мероприятие денег тратить не будет. Как и в прошлом году, елку установят и украсят за счет меценатов. И с соблюдением режима ограничения использования электроэнергии.

Важно помнить и о том, что в этом году Рождество будет отмечаться по новоюлианскому календарю. В связи с этим елку начнут устанавливать раньше, до 6 декабря. И уберут, соответственно, тоже раньше — до 10 января.

Столичніе власти также напоминают, что массовых мероприятий, ярмарок и развлечений на Софийской площади не предусмотрено.

Если райгосадминистрации города будут планировать какие-то праздничные мероприятия в районах, то исключительно с соблюдением правил безопасности, в местах, где есть укрытия. И данные мероприятия будут также проводиться не за счет киевского бюджета.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что столичные власти рассказали, как Киев готов на случай повторного нападения россии. Враг не оставляет попыток захватить как можно больше территорий Украины, поэтому исключать угрозы нападения оккупантов с северного направления нельзя.