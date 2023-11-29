В одному з районів Києва встановлять багатометрову ялинку: названо дату

Масових заходів та ярмарків у Києві цього року не передбачено

У Дарницькому районі Києва було вирішено встановити ялинку та облаштувати яскраву святкову локацію з ілюмінацією. Як і торік новорічна красуня буде розміщена у сквері імені Олександра Кошиця.

Про це повідомив на своїй офіційній сторінці у Фейсбуку голова Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник. Зазначається, що ялинку придбали ще кілька років тому.

Так, у зв’язку зі святкуванням Різдва за новим юліянським календарем, ялинку в Дарницькому районі Києва цього року почнуть встановлювати раніше — до 6 грудня.

"Традиційно святкову ялинку ми запалюємо до Дня Святого Миколая. Враховуючи, що Різдво з цього року відзначатимемо за новоюліанським календарем, ялинку встановимо до 6 грудня, а розберемо 10 січня", — зазначив Микола Калашник.

Ялинка в Дарницькому районі Києва

Ялинка має у висоту 10 метрів і її купили кілька років тому, а всі декорації будуть зроблені власними зусиллями — без залучення бюджетних коштів.

Казкові фотозони будуть працювати з дотриманням режиму економії електроенергії.

Масових заходів цього року не проводитимуть.

Ілюмінація працюватиме в режимі економії

Сквер Кошиця у Дарницькому районі

Раніше мер Києва Віталій Кличко підкреслив, що встановлення ялинок у різних районах столиці здійснюватиметься виключно за рішенням райадміністрацій та без залучення коштів із міського бюджету.

"Якщо райдержадміністрації міста плануватимуть якісь святкові заходи в районах, то виключно з дотриманням правил безпеки, у місцях, де є укриття. І ці заходи також проводитимуться не за рахунок київського бюджету", — зазначив Кличко.

"Телеграф" також повідомляв про те, що в Києві встановлять головну ялинку країни : міський бюджет не постраждає. З початком повномасштабної війни київська влада вирішила не змінювати традицій і у 2023 році також буде встановлена ялинка на Софійській площі.