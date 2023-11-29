В одном из районов Киева установят многометровую елку: названа дата

Массовых мероприятий, ярмарок и развлечений в Киеве в этом году не предусмотрено

В Дарницком районе Киева было решено установить елку и обустроить яркую праздничную локацию с иллюминацией. Как и в минувшем году ногодняя красавица будет размещена в сквере имени Александра Кошица.

Об этом сообщил на своей официальной странице в Фейсбук глава Дарницкой райгосадминистрации Николай Калашник. Отмечается, что елка была приобретена еще несколько лет назад.

Так, в связи с празднованием Рождества по новоюлианскому календарю, елку в Дарницком районе Киева в этом году начнут устанавливать раньше — до 6 декабря.

"Традиционно праздничную елку мы зажигаем ко Дню Святого Николая. Учитывая, что Рождество с этого года будем отмечать по новоюлианскому календарю, елку установим до 6 декабря, а разберем 10 января", — отметил Николай Калашник.

Елка в Дарницком районе Киева

Елка имеет в высоту 10 метров и она была куплена пару лет назад, а все декорации будут сделаны собственными усилиями — без привлечения бюджетных средств.

Сказочные же фотозоны будут работать с соблюдением режима экономии электроэнергии.

Массовые мероприятия в этом году проводиться не будут.

Иллюминация будет работать в режиме экономии

Сквер Кошица в Дарницком районе

Ранее мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что установка елок в разных районах столицы будет осуществляться исключительно по решению райадминистраций и без привлечения средств из городского бюджета.

"Если райгосадминистрации города будут планировать какие-то праздничные мероприятия в районах, то исключительно с соблюдением правил безопасности, в местах, где есть укрытия. И данные мероприятия будут также проводиться не за счет киевского бюджета", — отметил Кличко.

"Телеграф" сообщал о том, что в Киеве установят главную елку страны: городской бюджет не пострадает. С началом полномасштабной войны киевские власти решили не изменять традициям и в 2023 году также будет установлена елка на Софийской площади.