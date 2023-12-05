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В Киеве уже установили новогоднюю елку на праздники (фото)

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Пока на елке нет никаких украшений кроме герба Новость обновлена 05 декабря 2023, 01:30
Пока на елке нет никаких украшений кроме герба. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Елка, которую установили на площади, не столь велика, как было до войны

В Киеве завершились работы по монтажу главной новогодней елки страны. Она будет стоять там с 6 декабря по 10 января – поскольку праздники в Украине сейчас празднуют по новому лианскому календарю.

Об установке елки сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации. Традиционно елка уже смонтирована на Софийской площади.

"Не такая большая, как в мирное время, но жизнеутверждающая, как никогда. Елку уже смонтировали. И украсят", – сказано в сообщении.

Фотограф "Телеграфа" Ян Доброносов уже побывал на площади и сфотографировал елку. Никаких украшений там пока нет, поскольку торжественное открытие елки планируется только 6 декабря. Верхушку праздничного дерева будет украшать государственный символ – трезубец.

Ян Доброносов, "Телеграф"
Ян Доброносов, "Телеграф"
Ян Доброносов, "Телеграф"
Ян Доброносов, "Телеграф"
Ян Доброносов, "Телеграф"
Ян Доброносов, "Телеграф"
Ян Доброносов, "Телеграф"
Ян Доброносов, "Телеграф"
Ян Доброносов, "Телеграф"
Ян Доброносов, "Телеграф"

Напомним, что столица Украины, несмотря на войну, готовится встречать рождественские праздники вместе со всей Украиной. Начальник Киевской МВА Сергей Попко отметил, что проведение празднований не планируется. Поэтому для киевлян и гостей города актуальной будет информация об особенностях празднования в столице, которую собрал "Телеграф".

Теги:
#Киев #Елка #Новый год #Главная елка Украины