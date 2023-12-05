У Києві вже встановили новорічну ялинку на свята (фото)

Ялинка, яку встановили на площі, не настільки велика, як було до війни

В Києві завершилися роботи з монтажу головної новорічної ялинки країни. Вона буде стояти там з 6 грудня по 10 січня – оскільки свята в Україні зараз святкують за новоюліанським календарем.

Про встановлення ялинки повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації. Традиційно ялинку вже змонтовано на Софійській площі.

"Не така велика, як в мирний час, але життєствердна, як ніколи. Ялинку вже змонтували. І прикрасять", – сказано у повідомленні.

Фотограф "Телеграфу" Ян Доброносов вже побував на площі та сфотографував ялинку. Жодних прикрас там поки що немає, оскільки урочисте відкриття ялинки планується тільки 6 грудня. Верхівку святкового дерева буде прикрашати державний символ – тризуб.

Ян Доброносов, "Телеграф" Ян Доброносов, "Телеграф" Ян Доброносов, "Телеграф" Ян Доброносов, "Телеграф" Ян Доброносов, "Телеграф"

Нагадаємо, що столиця України попри війну готується зустрічати різдвяні свята разом зі всією Україною. Начальник Київської МВА Сергій Попко наголосив на тому, що проведення святкувань не планується. Тому для киян та відвідувачів міста актуальним буде інформація щодо особливостей святкування у столиці, яку зібрав "Телеграф".