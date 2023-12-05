Вже протестували гірлянди: у Києві почали прикрашати головну ялинку країни (відео)

Ялинка встановлена та прикрашена без залучення коштів з бюджету Києва

У вівторок, 5 грудня, у Києві розпочали прикрашати головну ялинку країни, яка повністю була змонтована у понеділок, 4 грудня, на Софійській площі. Її урочисте відкриття відбудеться у середу, 6 грудня, та буде приурочено до святкування Дня святого Миколая. Вогні на ялинці планують запалити з настанням сутінків.

На даний момент на ялинці вже розвісили гірлянди та почали їх тестувати. Про це повідомляє "УНІАН" із місця подій. Простоїть ялинка у столиці до 10 січня 2024 року, а потім її демонтують.

Так, верхівку святкового дерева прикрашає державний символ – тризуб. Іграшки на ялинці мають форму сердець у кольорах прапора України. Яскраві гірлянди на ялинці вже розвісили та протестували.

Іграшки на ялинці мають форму сердець

Іграшки на ялинці мають форму сердець

Цього року святкове дерево має заввишки 12 метрів, а в штучній хвої зеленого кольору можна помітити білі вкраплення.

Ялинка буде встановлена виключно на кошти меценатів та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії. Кошти з бюджету Києва не виділятимуться.

Щодо святкувань, то на Різдво та Новий Рік у Києві не буде жодних масових заходів на відкритих територіях — ні ярмарків, ні концертів, ні фуд-кортів. Таке рішення ухвалила Рада Оборони Києва.

Тим не менш, можливе проведення поодиноких святкувань на закритих територіях з дотриманням усіх правил безпеки, але також виключно за кошти меценатів.

Нагадаємо, що в 2022 році столична влада встановила "ялинку незламності" у Києві. Вона стала символом віри у нашу перемогу, наших військових та стійкість усіх українців.

Так виглядала головна ялинка країни у 2022 році.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Київ готується до зимових свят: чого чекати киянам та гостям міста. Столиця України готується зустрічати різдвяні свята разом із усією Україною. Начальник Київської МВА Сергій Попко наголосив, що проведення святкувань не планується.

Начальник Київської МВА наголосив, що кияни та гості столиці мають пам’ятати про заборону використання феєрверків та петард, адже це передбачено законом України. Більше того, звукові та світлові сигнали можуть сприйматися як звуки вибухів, що може нашкодити людям із ПТСР.